Event Internet of Energy: futurist en inspirator Arash Aazami op het podium

Op 12 april duiken we tijdens een event in het belangrijke en urgente thema Internet of Energy. We laten je zien dat dit onderwerp niet langer een vaag vergezicht is, maar dat er anno 2022 al verschillende praktijkvoorbeelden zijn. Het event wordt begeleid door visionair Arash Aazami van onder andere Unify.energy en het Internet of Energy Initiative.

Het Internet of Energy vormt een belangrijke kans om energie-uitwisseling tussen gebouwen te bewerkstelligen. Maar hoe krijgt die uitwisseling vorm? Welke innovaties moeten hiervoor nog het levenslicht gaan zien, of zijn er al systemen voorhanden? Wie is verantwoordelijk of aansprakelijk? Welke barrières moeten we nog wegnemen?

Dream, develop, do

Over die vragen en meer buigt Aazami zich, samen met diverse topsprekers uit verschillende hoeken van de markt. Aazami: futurist, filosoof, uitvinder, inspirator. Hij neemt je mee op 12 april en legt de verbinding. Met zijn voorbeelden en unieke denkbeelden inspireert hij tot een toekomst die wij samen maken, en waar wij trots op kunnen zijn. Inspireren tot actie, want uiteindelijk is het de actie die écht telt. Zijn motto: dream.develop.do.

‘Makkie!’

Aazami vertelde eerder dat de energiebehoefte invullen ‘een makkie’ is. “We hebben er 300.000.000.000 zonnepanelen voor nodig, te realiseren op 1/1000ste van het aardoppervlak. Als je hem zo bekijkt, dan is de opgave niet zo groot, want we hebben naast zonne-energie ook wind-energie en aardwarmte.” Hij legt de nadruk op de duurzame vervaardiging van de zonnepanelen. “Nu zijn er nog zeldzame metalen nodig voor de vervaardiging, maar we kunnen dit ook met lokaal beschikbare en overvloedige grondstoffen oplossen. Daar ben ik van overtuigd.”

