‘Het gaat niet om kwantiteit, maar om de juistheid van de oplossing’

Forehand is sinds 2016 Duurzaam Gebouwd-partner. Hoewel het een poosje stil is geweest, staat de distributeur in de startblokken om zijn diensten voor het voetlicht te brengen. De thema’s smart buildings en internet of things (IoT) staan daarbij centraal. Wij spraken met Richard Vermeulen, productmanager bij Forehand.

Foto boven: een afgemonteerde patchkast van Forehand

Foto rechts: Richard Vermeulen, productmanager bij Forehand

Wat zijn de kernactiviteiten van Forehand?

“Wij zijn een distributeur van netwerkcomponenten, waaronder kabels, connectoren en computerkasten, om ervoor te zorgen dat alle apparaten in een gebouw met elkaar kunnen communiceren. Wij leveren onze componenten aan installateurs en onderscheiden ons door niet alleen naar het netwerk zelf te kijken, maar ook hoe je dat inricht en gebruikt. Wij willen dat de eindgebruiker een efficiënt netwerk krijgt waar hij misschien wel dertig jaar mee vooruit kan en dat hij gedurende die gebruiksperiode ook flexibel wijzigingen kan maken zonder het hele plafond op te tillen. Daarom schuiven wij al tijdens de ontwerpfase aan."

Hoe ervaren andere partijen jullie betrokkenheid in zo’n vroeg stadium?

“Onze klantgerichtheid, betrokkenheid en het meedenken wordt als zeer prettig ervaren. Het gaat bij ons niet om kwantiteit, maar om de juistheid van de oplossing. Vanuit het perspectief van de eindgebruiker is het van belang dat zij op de juiste wijze worden geïnformeerd waarbij de eindoplossing op de eerste plaats staat. Om deze reden gaan wij in een vroeg stadium rond de tafel met de installateur en de eindgebruiker, zodat we met alle partijen een geheel vormen. Waar de installateur zorgt voor de juiste applicatie mogelijkheden voor de eindgebruiker, zorgen wij daarin voor de juiste kennis over het eindgebruik.”

Naar welke producten of diensten die jullie bieden is op dit moment de meeste vraag?

“Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Installateurs zoeken naar snellere levertijden of vereenvoudiging van installatiemiddelen, terwijl een eindgebruiker de beste oplossing wil. Slimme netwerktechnologie leveren een bijdrage aan een versoepeling van alle processen binnen iedere organisatie. Die technologie staat niet op zichzelf, maar is verweven met alle aspecten en componenten van de bedrijfsvoering. Daarom is het nodig om bij het ontwerp, de realisatie en de implementatie van slimme netwerken een constructief proces te doorlopen, waarbij al die onderdelen met elkaar in verband worden gebracht. Op die manier wordt een maximaal rendement en een minimale doorlooptijd bereikt. Wij willen onze diensten komend jaar vooral naar de eindgebruiker toe verbeteren, bijvoorbeeld door nog eerder en nog meer betrokken te zijn. We zien bijvoorbeeld kansen om gebouw gebonden installaties, oftewel de manieren waarop eindgebruikers componenten met elkaar verbinden, zoals camera’s en verlichtingsinstallaties, efficiënter in te zetten.”

Zien jullie de behoefte voor deze rol toenemen in de markt?

"De klant vraagt dit steeds meer. Waar in het verleden de gebouw gebonden installaties autonoom functioneerde met voor iedere discipline een eigen, unieke communicatie laag, integreren we vandaag alle systemen tot een gemeenschappelijk gebouwbeheerssysteem welke volgens allen met het hetzelfde protocol communiceren. Dat betekent andere disciplines op de locatie waarbij samenwerken tussen de OT (operationele technologie) en IT van groot belang is. Daarom dat wij ons als een spin in het web opstellen. Wij kennen de juiste specialisten voor de juiste projecten. Op die manier voegen wij waarde toe voor de eindgebruiker.”

Wat zijn jullie doelstellingen voor 2022?

“Technologie ontwikkelt zich razendsnel. Daarom hebben wij op onze roadmap staan dat wij steeds meer traditionele installaties willen integreren in een smart building. Neem een hotel als voorbeeld: in het verleden was alleen de infrastructuur, wifi en televisie voor de data installateurs. Met de opkomst van smart-building technologie in de hotelwereld waarmee we de volledige customer journey kunnen managen, integreren we vandaag de dag ook de volledige room-control, security, HVAC en begeleiden we het in- en uitcheck proces van de gast. Deze ontwikkeling vereist vooruitstrevende producten waarbij energy verbruik samen met circulariteit altijd een belangrijke parameter is bij de productselectie van Forehand. Kortom; onze doelstelling is een verbreding van ons productportfolio waarbij de toekomstbestendigheid van geavanceerde en duurzame oplossingen bij zowel onze huidige als toekomstige partners centraal staat."

Hoe verankeren jullie duurzaamheid in jullie activiteiten, nu en in de toekomst?

“Dat is een continu proces. We hebben het dan over de productkeuze die we maken bij het ontwerp, over de manier van installatie, over logistiek, et cetera. Ook maken we onder andere bewuste keuzes voor de vermindering van verpakkingsafval en transport bewegingen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een toename van het aantal Prefab installaties. Bulkmateriaal wordt zoveel mogelijk binnen Europa gefabriceerd en lokaal tot het eindproduct verwerkt. Dit houdt in dat de kabels in de juiste hoeveelheid en lengte wordt geleverd, zodat er op locatie restafval wordt gereduceerd. Bij een Prefab oplossing kan de installateur efficiënter te werk gaan waardoor een reductie van verpakkingsmateriaal, snijverlies en transportbewegingen wordt gerealiseerd. Efficiënt te werk kunnen gaan en tegelijkertijd een daling van CO2 uitstoot en restafval realiseren; een win-winsituatie."

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd?

“We zijn partner geworden in 2016 omdat wij een omgeving zochten waar gelijkgezinden waren die open met elkaar konden communiceren. Wij zagen waarde in onder andere rondetafelgesprekken waarbij je met verschillende gelijkwaardige partijen ideeën kunt uitwisselen. De kracht van samenwerking en verbinding zien wij veel terug bij Duurzaam Gebouwd. Ik denk dat dit ook van belang is. Wij hebben als Forehand een aantal zusterbedrijven en gezamenlijk kunnen wij een gebouw volledig digitaliseren. Toch is niet alles onze tak van sport; soms moet je een partner zoeken of het stokje overgeven. We hebben elkaar nodig en als je dat doorzet naar duurzaamheid, dan denk ik dat Duurzaam Gebouwd daar een krachtig platform voor is.”