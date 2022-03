Duurzaam Gebouwd Podcast: Materialenpaspoort

De nieuwe Duurzaam Gebouwd Podcast luister je nu op onder andere Spotify. Op het programma: het materialenpaspoort.

Vlak voordat storm Eunice losbarstte, spraken we met experts Marijn Emanuel (W/E Adviseurs), Bauke Geuzebroek (Knauf) en Menno Brouwer (RVO) over de zin van het materialenpaspoort. Is een eventuele verplichting toe te juichen? Wie is er aan zet om het voortouw te nemen voor een paspoort? Je hoort het in de nieuwste Duurzaam Gebouwd Podcast. Klik hieronder op de afspeelknop of luister op Apple Podcasts of Soundcloud.