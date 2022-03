Nieuw: Duurzaam Gebouwd Digitaal Magazine Circulariteit

Het nieuwe digitale magazine van Duurzaam Gebouwd is uitgebracht. Dit keer vertellen we je samen met onze partners en experts alles over het onderwerp Circulariteit.

In deze uitgave lees je onder andere 3 columns van experts, een interview met onder anderen Marten Japinga en ontdekken we Biopartner 5, een icoon van circulariteit. Je leest het digitale magazine hier, op bijvoorbeeld telefoon, tablet of desktop.