Succesvol bouwen aan label C en kwaliteitsborging

Twentse bouwbedrijven en collega’s uit aanverwante sectoren worden op vrijdag 1 april bijgepraat over twee actuele kwesties: energielabel C voor kantoren en de Wet kwaliteitsborging. Extra inspiratie wordt geleverd door de succesvolle topsporter en beachvolleybalinternational Stefan Boermans.

Vrijdag 1 april organiseert Arcade bouw consult in samenwerking met MKB Twente het event ‘SAMEN bouwen aan succes!’ Deze middag in Almelo staat in het teken van duurzaamheid en kwaliteitsborging binnen de bouwsector, waarbij ook een uitstapje wordt gemaakt naar de relatie topsport-bedrijfsleven.

Concrete thema’s die aan de orde komen tijdens deze bijeenkomst zijn onder meer het energielabel C kantoren en de Wet kwaliteitsborging bouw 2022 (WKB). In het kader van het energielabel C wordt dieper ingegaan op het duurzaam koelen en verwarmen van kantoren.

Beachvolleyballer Stefan Boermans, die op weg is naar de Olympische Spelen 2024, gaat bovendien in op de prestatiedruk binnen de topsport, een onderwerp waarvan veel managers in het bedrijfsleven ongetwijfeld kunnen leren. Kortom, een interessante middag, waarbij Arcade bouw consult je bijpraat en meeneemt in cases over diverse actuele thema’s.

Programma

15.30 uur inloop en ontvangst

16.00 uur presentatie met medewerking van:

Autarkis/PCM Technology: Duurzaam koelen en verwarmen van kantoren en utiliteit

Arcade: Wet Wkb en de uitdaging in de bouwwereld.

Stefan Boermans: verbinding topsport en bedrijfsleven

17.00 uur netwerkborrel

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van MKB Twente, voor ‘introducee ondernemers’ en andere MKB’ers met belangstelling voor deze thema’s. Om deel te nemen aan deze bijeenkomst of voor vragen meld je je hier aan of stuur een mail naar secretariaat@mkb-twente.nl. Adres van de bijeenkomst: Arcade bouw consult, De Matenstraat 57, 7572 BV Oldenzaal.

