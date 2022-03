Woningcorporaties worstelen met de vraag hoe ze hun bestaande woningvoorraad moeten verduurzamen. Hoe ga je die uitdaging invullen als de routekaart voor het afsluiten van aardgas ontbreekt, de beschikbare financiële ruimte beperkt is en er onzekerheid is over de toe te passen technieken en innovaties die nog komen gaan? Die antwoorden vind je in een gloednieuwe whitepaper, gratis te downloaden op in de Kennisbank op DuurzaamGebouwd.nl.

In de whitepaper ‘Uitbesteden warmtevoorziening brengt klimaatdoelstellingen dichterbij’ onderzoeken we of het uitbesteden van de warmtevoorziening aan bedrijven die compleet ontzorgen, de uitkomst is. Je leest onder andere interviews met experts Alexander Weisz (econic), Bart de Jonge (Aedes) en Dyon Noy (Atriensis). Zij belichten de uitdagingen rondom omvangrijke duurzaamheidsambities die corporaties moeten invullen en delen kennis over de (mis)match tussen de warmtewet en het huurrecht. Je ontdekt oplossingen om het discomfort van installaties op te lossen en direct invulling te geven aan je duurzaamheidsambities.

