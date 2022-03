Netwerk van veertien slimme blauwgroene daken

Op slimme blauwgroene daken wordt water onder het groen opgeslagen en op basis van de weersvoorspelling vastgehouden of juist geloosd. In Amsterdam zijn de afgelopen drie jaar veertien van dit soort daken aangelegd, samen goed voor 12.683 vierkante meter, waarop meer dan 650.000 liter water kan worden opgevangen.

Van de veertien daken liggen er zeven op complexen van corporatiewoningen, vijf op particuliere panden en op twee daken zijn innovatielabs ingericht. Zo kent de Oosterparkbuurt vijf blauwgroene daken, samen goed voor meer dan 5.100 vierkante meter. Het dak op het Koninklijk Instituut voor de Tropen is met 2.110 vierkante meter het grootst.

De slimme daken zijn in een netwerk verbonden en het onderzoek van de afgelopen jaren heeft aangetoond dat deze slimme blauwgroene daken kunnen helpen bij het verminderen van wateroverlast op straat. Ook zorgen de daken voor koeling: ze blijven in de zomer koeler dan bitumen of grind.

Hitte

“Het is belangrijk dat we ons voorbereiden op extremer weer als gevolg van klimaatverandering”, vertelt wethouder Jakob Wedemeijer (Openbare Ruimte en Groen). “We zien elk jaar weer periodes van extreme regenval of juist droogte en hitte. In grote steden hebben we daar sneller last van, omdat het daar al gauw een paar graden warmer is dan daarbuiten en het water moeilijker wegloopt. Met dit project gebruiken we in een keer een enorme oppervlakte op de Amsterdamse daken en het is goed om te zien dat nu ook mensen die geen eigen huis bezitten, kunnen profiteren van de voordelen van deze daken.”

De slimme daken zijn door heel Amsterdam aangelegd. De betrokken buurten zijn gekozen omdat ze een hoog risico hebben op wateroverlast en schade bij plensbuien; zie de regenwaterknelpuntenkaart. Bovendien zijn er in deze buurten ook daken van woningcorporaties die meedoen, omdat ze aan vervanging toe waren.

Klimaatadaptatie

De gemeente Amsterdam onderzoekt hoe de stad zo goed mogelijk beschermd kan worden tegen extremer weer als gevolg van het veranderende klimaat. Steden zijn kwetsbaar voor extreme hitte, droogte en regenval. Omdat steen hitte vasthoudt, kan het bij warm weer in de stad wel zes graden warmer zijn dan daarbuiten.

Voorts kan regenwater in bebouwd gebied minder goed in de grond wegzakken. Daarom wordt er in verschillende grote projecten geëxperimenteerd met waterbeheer: water wordt opgeslagen op daken, onder wegen, bermen, tramrails en ook onder sportvelden. Het opgeslagen regenwater kan op momenten van hitte en droogte helpen de stad te verkoelen.

Enkele data van het project RESILIO.

Het project (RESILIO) is inmiddels afgerond, maar het onderzoek naar de werking van de daken loopt door. Na de presentatie van het onderzoekrapport zal worden gekeken of het project nog verder kan worden uitgebreid. Over een voorloper van dit project - Project Smartroof 2.0 - waarbij van 2017 tot 2019 uitgebreid onderzoek is gedaan, vind je hier een wetenschappelijke artikel (Engelstalig).

Bron tekst & afbeeldingen: Gemeente Amsterdam / RESILIO.