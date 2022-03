Seminar Internet of Energy: leer over de praktijk van complexe energie-infrastructuren

Het inhoudelijke programma voor het seminar Internet of Energy is compleet! We gaan je op 12 april aanstaande in BASECAMP te Utrecht verblijden met expertbijdrages van onder anderen Heine van Wieren (TROEF), Richard ter Horst (Eaton) en Paul Waszink (Bird & Bird).

De aftrap van het seminar krijg je van Arash Aazami van Unify & The IoE initiative, die zijn visie op Internet of Energy met je deelt. Waarom is het belangrijk dat we ons verdiepen in de mogelijkheden voor energie-uitwisseling en hoe gaat de toekomst eruitzien als we slim sturen op energiemanagement? Waar moeten we in die nieuwe werkelijkheid rekening mee houden en hoe ziet een Internet of Energy eruit? De antwoorden op die vragen krijg je van Aazami.

Energietoekomst in beeld

Vervolgens ben je vanzelfsprekend benieuwd naar de praktijk. Heine van Wieren van TROEF laat je zien hoe je als gebouweigenaar of huurder toegang krijgt tot het Internet of Energy, zodat je kunt profiteren van een actieve bijdrage aan de energietransitie. De nu al beschikbare systemen behandelt hij in een praktijkcasus. Richard ter Horst van Eaton neemt je vervolgens mee in de wereld van microgrids en geeft zijn visie op de energietoekomst. Wat kun je verwachten en hoe ga je hier op een toekomstbestendige manier mee om?

Must have?

Ook de contractkant van Internet of Energy komt voldoende aan bod, dankzij expert Paul Waszink van Bird & Bird. Hij vertelt je waar je aan moet denken bij het opstellen van contracten over complexe energie-infrastructuren. Wat zijn ‘must haves’ en ‘nice to haves’ in zulke contracten? Je hoort het van Waszink.

Inschrijven

Het complete programma vind je op deze pagina, evenals de mogelijkheid om in te schrijven. We zien je graag op 12 april in Utrecht!