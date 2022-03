Circulaire Openbare Ruimte Congres: podium voor duurzame ontwikkelingen

De gemeente Almere is op 15 en 16 juni gastheer van het eerste Circulaire Openbare Ruimte Congres, georganiseerd door de vakbladen Straatbeeld en BuitenSpelen. “We willen door middel van het congres inspireren en geïnspireerd worden”, aldus Rutger Ekhart, strategisch adviseur duurzaam beheer bij de gemeente Almere.

“Nederland circulair in 2050 en in 2030 al 50 procent minder verbruik van grondstoffen.” Dat is het beoogde doel, ook voor de openbare ruimte. Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven maken inmiddels werk van het thema circulariteit. Groene reststromen krijgen een tweede leven, openbare verlichting wordt met de dag duurzamer, straatmeubilair wordt steeds vaker opnieuw ingezet en vervuilend cement steeds vaker vervangen door duurzame bindmiddelen.

Integrale aanpak

Er is veel mogelijk als het gaat om circulariteit in de openbare ruimte en hoewel er steeds vaker losse onderdelen een circulaire aanpak krijgen, ontbreekt soms de integrale aanpak. Hoe zorgen we ervoor dat we speeltuinen, pleinen en straten circulair inrichten? Hoe kunnen gemeenten de regierol pakken door bij de uitvraag al te sturen op het thema circulariteit? En hoe kunnen bedrijfsleven en overheden samenwerken aan het doel: Nederland volledig circulair maken in 2050? Het zijn vragen die verdere uitdieping vragen.

Tijdens het Circulaire Openbare Ruimte Congres zoomen we in op de kansen en valkuilen, worden trends besproken en concrete handvatten geleverd om mee aan de slag te gaan. Aan de hand van de thema’s aanbesteden, ontwerp & inrichting en beheer worden tijdens het congres praktijkvoorbeelden gedeeld, ervaring uitgewisseld en brengen we een debat op gang hoe we in 2030 50 procent minder grondstoffen verbruiken.

Circulariteit bevorderen

De gemeente Almere is niet toevallig uitgekozen als gastheer van het landelijke congres. De gemeente maakt door verschillende initiatieven werk van het thema circulariteit. Ekhart geeft verschillende redenen waarom de gemeente het thema zo belangrijk vindt. “Het belangrijkste is dat de grondstoffen schaars worden. Daarnaast zorgen nieuwe grondstoffen voor meer CO 2 -uitstoot en energieverbruik dan het hergebruik van materialen. Wij vinden het lokale aspect ook belangrijk. We proberen op verschillende manieren circulariteit binnen de gemeentegrenzen te bevorderen. Zo werken we veel samen met bedrijven en kennisinstellingen en beperken we de vervoersstromen van alle grondstoffen die normaal van over de hele wereld naar Almere worden vervoerd.”

Podium voor duurzame ontwikkelingen

Ekhart nodigt geïnteresseerden van harte uit om in juni naar Almere te komen. “We willen door middel van het congres inspireren en geïnspireerd worden. Wij doen al best veel op het gebied van circulariteit, maar we willen ook leren van andere gemeenten en het bedrijfsleven. Wij willen door middel van het congres een plek zijn om elkaar te ontmoeten. En wat is er mooier dan om als Almere juist tijdens de Floriade gastheer te zijn. De Floriade is dit jaar hét podium voor duurzame ontwikkelingen”, aldus Ekhart.

Ontdek veel meer over het Circulaire Openbare Ruimte Congres via deze link of meld je meteen aan.

Bronnen:

BuitenSpelen

Straatbeeld