Amvest en Dura Vermeer gaan Asterweg in Amsterdam herontwikkelen

Amvest en Dura Vermeer Bouw Midden West hebben vorige week een positie verworven aan de Asterweg in Amsterdam. De ontwikkelcombinatie gaat Asterweg 20-22 herontwikkelen tot een mixed-use gebied van circa 28.000 m2. Het gebied brengt woningen en kantoor- en bedrijfsruimten samen.

Meest circulaire stadswijk van Amsterdam

Asterweg is gelegen in het industriële bedrijventerrein in Buiksloterham, een veelbelovend gebied aan de noordelijke IJ-over. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie van dit gebied de meest circulaire stadwijk van de stad te maken.

Behoud bestaande bedrijvigheid

Het vertrekpunt is om een substantieel deel van de bestaande bedrijfsruimten aan te houden. Het doel is om de huidige huurders in de nieuwe ontwikkeling een plaats te bieden. Het behouden van bestaande bedrijvigheid sluit aan op de gemeentelijke ambities. Hiermee blijft het authentieke karakter van Buiksloterham behouden. Daarnaast sluit de ontwikkeling ook aan op het circulariteitsbeleid van de gemeente Amsterdam.

Circulariteit als integraal onderdeel

Het deel van de gebouwen dat niet behouden blijft maakt plaats voor een uitdagende mix van bedrijvigheid en wonen. De ambitie is om zoveel mogelijk onderdelen van de bestaande gebouwen te hergebruiken. Het sloopproces is hier volledig op ingericht. Zo krijgen onder andere dakpannen, sanitair, deuren, technische installaties, aircosystemen, trappen, brandhaspels en systeemplafonds een nieuw leven. Onderdelen die niet in de herontwikkeling passen krijgen een nieuwe bestemming.

Asterweg waar wonen en werken samenkomt

Naast de huidige zakelijke huurders, is een evenredige mix aan bewoners het uitgangspunt. De woningen zijn bestemd voor sociale huur, middenhuur en koop.

De gebouwen in verhuurde staat zijn per 1 april 2022 geleverd aan Dura Vermeer Bouw Midden West en Amvest. Het Residential Capital Markets team van Cushman & Wakefield heeft de transactie namens verkoper begeleid. Met diverse betrokkenen zijn gesprekken opgestart om verder invulling te geven aan de plannen en ambities voor het realiseren van het circulaire stuk stad, waar wonen en werken hand in hand gaat.