Gerard Streng dagvoorzitter van seminar Data & Digitalisering

In een reeks artikelen stellen we de sprekers van het seminar Data & Digitalisering op 9 juni aan je voor. Dit keer staat dagvoorzitter Gerard Streng van SPIE Nederland centraal.

Slim omgaan met data en digitalisering maakt bouwen en beheren efficiënter, veiliger en duurzamer. We snappen allemaal het nut en toch worstelen veel partijen met de implementatie. Tijdens dit seminar belichten we meerdere invalshoeken van deze uitdaging. We laten zien hoe er sectorbreed wordt gewerkt aan digitalisering. We zijn te gast bij de ABB Experience te Nieuwegein en delen hier onze kennis over dit prangende onderwerp. En je krijgt een exclusieve rondleiding door de Experience. Waar je de technische noviteiten kunt bekijken, bedienen en ervaren! Dit dus allemaal op 9 juni.

Gerard Streng van SPIE vervult die dag de rol van dagvoorzitter. Hij is werkzaam bij SPIE Nederland B.V. als senior business development manager en houdt zich bezig met innovatie- en strategieontwikkelingen gericht op digitalisering en verduurzaming. Gerard Streng studeerde architectuur aan de TU Delft. Vanaf 2016 heeft Gerard een beslissende rol gespeelt bij de ontwikkeling en succesvolle marktintroducties van diverse integrale concepten, zoals het digitale platform PULSE Core, de duurzaamheid accelerator Ecolution en initiatieven op het gebied van circulariteit binnen Strukton Worksphere. Na de overname door SPIE zal Gerard zich richten op het internationaal door ontwikkelen en opschalen van deze initiatieven.

