Nieuw: digitaal magazine Energietransitie

Het nieuwe magazine staat vol met kennis over hoe je de energietransitie versneld en optimaal invult. Zo lees je onder andere hoe een energieneutrale woonwijk in Noordeloos naar de volgende fase gaat, onderzoeken we hoe filevorming op het elektriciteitsnet is op te lossen en nemen we een kijkje bij de installatietechnische oplossingen van het Bajeskwartier. Daarnaast zien we hoe de kennis uit een Utrechts project helpt om duizenden Nederlandse flats te verduurzamen en ontdekken we hoe je bedrijventerreinen integraal en toekomstbestendig kunt verduurzamen.

Foto boven: Park Rietveld, ontwikkeld door Develop Inc

