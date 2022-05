Op het podium bij Seminar Data & Digitalisering: Kees Jan ‘t Mannetje

In een reeks artikelen stellen we de sprekers van het seminar Data & Digitalisering op 9 juni aan je voor. Dit keer zetten we expert Kees Jan ’t Mannetje van ABB in de schijnwerpers.

Slim omgaan met data en digitalisering maakt bouwen en beheren efficiënter, veiliger en duurzamer. We snappen allemaal het nut en toch worstelen veel partijen met de implementatie. Tijdens dit seminar belichten we meerdere invalshoeken van deze uitdaging. We laten zien hoe er sectorbreed wordt gewerkt aan digitalisering. We zijn te gast bij de ABB Experience te Nieuwegein en delen hier onze kennis over dit prangende onderwerp. En je krijgt een exclusieve rondleiding door de Experience. Waar je de technische noviteiten kunt bekijken, bedienen en ervaren! Dit dus allemaal op 9 juni.

Een van de sprekers die we verwelkomen op 9 juni is Kees Jan ’t Mannetje van ABB. Hij introduceert zijn sessie: “Door alle recente ontwikkelingen is de roep om elektrificatie sterk toegenomen. De enorme prijsstijging van fossiele brandstoffen, die aangewakkerd wordt door alle onrust, zorgt ervoor dat verduurzaming steeds meer aandacht krijgt. Het is zeer belangrijk dat we hierin de juiste weg bewandelen, en binnen deze energietransitie vraag en aanbod goed met elkaar afstemmen. Hoe pakken we dit slim aan? Welke rol speelt data hierin? Hoe ziet zo’n slim gebouw van morgen eruit?”

Kees Jan ’t Mannetje, Business Development specialist bij ABB, deelt antwoord op deze vragen en illustreert de mogelijkheden van data en digitalisering aan de hand van een praktijkcase (state of the art Smart Office Verweij te Nieuwegein).

Bekijk het volledige programma op deze pagina en schrijf je direct in.