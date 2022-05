Deze spreker ontmoet je op seminar Data & Digitalisering

In een reeks artikelen stellen we de sprekers van het seminar Data & Digitalisering op 9 juni aan je voor. Dit keer stellen we Mark van Burg van Planon Building Management aan je voor.

Slim omgaan met data en digitalisering maakt bouwen en beheren efficiënter, veiliger en duurzamer. We snappen allemaal het nut en toch worstelen veel partijen met de implementatie. Tijdens dit seminar belichten we meerdere invalshoeken van deze uitdaging. We laten zien hoe er sectorbreed wordt gewerkt aan digitalisering. We zijn te gast bij de ABB Experience te Nieuwegein en delen hier onze kennis over dit prangende onderwerp. En je krijgt een exclusieve rondleiding door de Experience. Waar je de technische noviteiten kunt bekijken, bedienen en ervaren! Dit dus allemaal op 9 juni.

Een van de sprekers die we verwelkomen op 9 juni is Mark van Burg van Planon Building Management. Mark is sinds 2013 verantwoordelijk voor Marketing & Sales bij Planon Building Management. Planon Building Management is een toonaangevend Nederlands technisch vastgoedadviesbureau. Vanuit een bedrijfskundige achtergrond, gecertificeerde kennis van gezonde gebouwen en met een ruime ervaring in het automatiseren van vastgoed- en onderhoudsprocessen, helpt Mark organisaties bij een data-gedreven beheer van gezonde, duurzame en compliant gebouwen.

Hij introduceert zijn sessie: “Vandaag de dag vindt de digitalisering in de gebouwde omgeving in een rap tempo plaats. Gebouwen worden met de dag slimmer, gedreven door het Internet of Things, smart building-technologieën en de verwerking van allerlei beschikbare data. Dit leidt tot nieuwe mogelijkheden en kansen, maar het heeft ook een keerzijde. Er komen namelijk veel nieuwe oplossingen op de markt voor diverse toepassingen in gebouwen, die allemaal verschillende technologieën gebruiken én van verschillende aanbieders afkomen. Dit zorgt voor nogal wat diversiteit en complexiteit bij het slimmer maken van gebouwen. En die complexiteit neemt alleen maar toe bij grotere portefeuilles met ‘oudere’ bestaande gebouwen.”

Op 9 juni gaat Van Burg in op deze uitdagingen, de oplossingen en de gevolgen voor de automatiseringsstrategie voor jouw organisatie. Ben jij erbij? Bekijk het volledige programma op deze pagina en schrijf je hier in.