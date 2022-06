Conferentie met toonaangevende Deense bedrijven

Duurzaam Gebouwd nodigt je in samenwerking met de Deense Ambassade uit voor een conferentie op 20 juni 2022 van 8.00 tot 13.15 in Den Haag Conference Centre New Babylon (1e verdieping).

Op 20 en 21 juni 2022 wordt het Deense koninklijke bezoek aan Nederland georganiseerd, met de deelname van Koninklijke Hoogheden Kroonprins Frederik en Kroonprinses Mary van Denemarken. Zij worden vergezeld door de minister van Klimaat, Energie en Nutsvoorzieningen, Dan Jørgensen, minister van Volksgezondheid, Magnus Heunicke, en een delegatie op hoog niveau van 30 toonaangevende Deense bedrijven onder het thema ‘Partnering for Green and Smart Solutions’. Deze bedrijven vertegenwoordigen innovatieve Deense spelers op het gebied van onder andere offshore windenergie, stadsverwarming en energie-efficiëntie.

Duurzaam Gebouwd nodigt je in samenwerking met de Deense Ambassade uit voor een conferentie op 20 juni 2022 van 8.00 tot 13.15 in Den Haag Conference Centre New Babylon (1e verdieping). Je kunt je via deze link vóór 13 juni 2022 aanmelden. Voor meer informatie vind je hier het programma.