Houtbouw voorbeeldprojecten tijdens event 'Publieke gebouwen in hout'

In het webinar Publieke gebouwen in hout op 30 juni aanstaande worden drie houtbouw voorbeeldprojecten in de utiliteitsbouw gepresenteerd en kun je informatie krijgen over een Buyer Group voor gemeentegebouwen in hout, die eind augustus start.

Houtbouw biedt voordelen ten opzichte van traditioneel bouwen in staal of beton: lagere CO2 uitstoot; CO2 opslag; lagere stikstofuitstoot; lage MKI/MPG; hout is circulair, demontabel en biobased; met CLT zijn grote constructies en overspanningen mogelijk; prefabricage en modulaire bouw maken de bouwtijd sneller; en de bouwplaats is schoon. Maar er leven ook nog veel vragen over houtbouw. Bijvoorbeeld over de kosten, brandveiligheid, geluid, warmte-isolatie, beschikbaarheid van hout.

Op deze pagina lees je meer over de sprekers die je op het podium ontmoet: Harry Kurzhals van SeARCH vertelt je over het Epos, een circulaire en volledig houten basisschool van Stichting De Verre Bergen in Rotterdam Zuidwijk die eenvoudig kan worden gedemonteerd, verplaatst, vergroot en uitgebreid. Roderik van der Meulen van Nieuwe Architecten vertelt je vervolgens over het Koning Willem 1 College in ’s-Hertogenbosch, een gebouw van 22.000 vierkante meter, gerealiseerd met een houten draagconstructie.

Zelf aan de slag!

Odin Wenting van Odin Wenting Bouwadvies vertelt vervolgens over de circulaire en duurzame eigenschappen van Sporthal Het Binnenveld en Irma Thijssen van RVO en Transitiebureau Circulair Bouwen geeft je alle informatie die je nodig hebt over de Buyer Group. Zo ga je zelf met houtbouw aan de slag!

