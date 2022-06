Leer hoe jij bouwgeschillen kunt voorkomen én oplossen 

Een bouwproject kan op veel manieren tot een succes uitgroeien. De voorwaarden in een contract vormen daarvan de basis, maar bouw jij liever naar de letter of naar de geest van de tekst?

Een geslaagde samenwerking in de bouw wordt vaak gestut door collaboratieve bouwcontracten zoals bouwteam. Een andere manier is het bijdragen aan het vinden van de juiste partner voor een bouwproject via innovatieve aanbestedingen. Een derde succes-optie is het voorkomen en beter oplossen van problemen en geschillen. Er bestaat daarvoor niet een one-size-fits-all-oplossing en daardoor schieten de meest gebruikte geschil-oplossingsclausules tekort. Vaak omdat bij de contractering nog niet duidelijk is op welk punt problemen zich kunnen voordoen.

De juristen van Bird & Bird hebben door de jaren heen een schat aan ervaring opgedaan in de meest complexe bouwprojecten en bouwgeschillen. Zij gaan op 14 juni in een exclusief en interactief seminar tools en handvatten presenteren om de kans op een succesvol bouwproject te vergroten. Daarbij gaan ze graag met je in gesprek om open en vertrouwd de discussie te voeren met een beperkte groep genodigden uit alle geledingen van de bouw. De discussies zullen zich niet alleen richten op het vormgeven van het contract, maar ook op de toepassing in de uitvoering.

