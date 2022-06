Seminar Biobased Bouwen laat je grote stappen zetten

Op 5 juli aanstaande ga jij in gesprek met experts rondom het onderwerp Biobased Bouwen. Op het podium staan onder anderen Jetske Thielen van Lente, Joop Ketelaers van Gemeente Eindhoven en Paul van Doorn van Giesbers. Het seminar wordt kundig begeleid door dagvoorzitter Norbert Schotte van Gideon en Alba Concepts.

In 2021 zijn naar schatting 15.000 woningen – ruwweg 20 procent van de totale productie – industrieel vervaardigd. Dit aantal is mede te danken aan de opkomst van kruislaaghout (CLT). De markt vraagt dan ook steeds meer om duurzame en biobased materialen. Zo hebben Amsterdam en omliggende gemeenten (MRA) al aangegeven de komende jaren toe te groeien naar een aandeel van 20 procent houtbouw in de woningnieuwbouw in 2025. Ook de provincie Flevoland wil in Lelystad een biobased woonwijk bouwen met 500 tot 1.000 woningen in 2025.

Ambities genoeg, maar tegelijkertijd is het marktaandeel van houtbouw, alsook andere biobased materialen, nog zeer bescheiden. Hoe schalen we op? Wie is aan zet? Van welke voorbeelden kunnen we leren? Deze vragen en meer worden beantwoord tijdens het seminar Biobased Bouwen op 5 juli aanstaande. We zijn te gast in Eindhoven, bij het project PUUR Wonen. Via deze link lees je je in over de unieke en circulaire eigenschappen van het project.

Je leest hier het uitgebreide programma van het seminar en hier schrijf je je direct in.