Advertorial: Gezond binnenklimaat vereiste voor duurzame, slimme gebouwen

Frisse lucht en goede ventilatie zijn onontbeerlijk voor een gezond binnenklimaat in duurzame, slimme gebouwen. Maar hoe is een gezond en veilig binnenklimaat te realiseren voor optimale prestaties in woon-, werk- en verblijfomgevingen? En welke stappen moeten daarbij worden doorlopen? ABB stelde hierover het Kennisdocument ‘Frisse, schone lucht is onontbeerlijk’ samen.

Frisse lucht staat synoniem voor een woon-, werken en verblijfomgeving die optimale omstandigheden biedt om te presteren. Een omgeving waar het binnenklimaat gezond is en daarmee de basis biedt om goed te functioneren. Frisse, gezonde lucht is een eerste vereiste in scholen, kantoren, hotels, restaurants en andere omgevingen waar mensen samenkomen. Omgevingen waar we het overgrote deel van onze tijd doorbrengen en waar we ons dan ook prettig willen voelen. Die frisse lucht is echter geen vanzelfsprekendheid.

Frisse, gezonde (binnen)lucht is lucht waarvan het gehalte CO 2 en vluchtige organische stoffen (VOS), de luchtvochtigheid en de temperatuur voldoen aan de gestelde normen. Boven die normen wordt het binnenklimaat ongezond en bestaat de kans op last van hoofdpijn, benauwdheid, duizeligheid, een suf gevoel of een droge keel, neus en ogen. Uiteraard worden er ook vanuit de overheid eisen gesteld en stimulerende maatregelen genomen. Zo vereist het Bouwbesluit een gezond binnenklimaat in scholen. Om de luchtkwaliteit in klaslokalen te verbeteren maakte de overheid voor dit jaar zelfs 17 miljoen euro subsidie vrij.

Randvoorwaarden

Om een gezonde luchtkwaliteit te realiseren én te behouden moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Op te beginnen moet ventilatie mogelijk zijn – dat kan eenvoudig door het openen van ramen of roosters, maar soms zijn volledig mechanische oplossingen nodig. De keuze van een systeem bepaalt ook het gebruik en het onderhoud en daarmee de kosten die met ventilatie zijn gemoeid. Bepalend voor de werking van het ventilatiesysteem is de omgeving. Eén grote ruimte vraagt immers een andere oplossing dan verschillende kleinere kamers. Een intelligent, zelfwerkend systeem biedt daarbij voordelen – bijvoorbeeld als het om het onderhoud of het correcte gebruik gaat.

Optimale ventilatie

Voor een optimale ventilatie is het verstandig om een vaste CO 2 -meter of een 4-in-1 sensor voor temperatuur, vochtigheid, CO 2 en VOS in ruimtes aan te brengen waar veel mensen samenkomen. Vanzelfsprekend moet de bediening van deze apparatuur eenvoudig en toegankelijk. En natuurlijk geldt ook voor een ventilatiesysteem dat optimaal moet worden geprofiteerd van de investering. Een deskundig advies, een passend systeem en regelmatig onderhoud zijn daarbij de voorwaarden voor succes.

In 3 stappen naar een beter binnenklimaat

In het Kennisdocument ‘Frisse, schone lucht is onontbeerlijk’ heeft ABB aandachtspunten opgenomen en worden de stappen doorgenomen op weg naar een fris, gezond en productief binnenklimaat.

Een gezond, veilig en comfortabel binnenklimaat is voor iedereen mogelijk. Door de bestaande situatie te analyseren en waar nodig te verbeteren, wordt de weg ingezet naar een goed binnenklimaat. Het behoud van een goede luchtkwaliteit is echter een continu proces. De stappen die leiden naar een beter binnenklimaat staan vermeld in het Kennisdocument.

Frisse lucht is noodzakelijk maar welke systemen zijn mogelijk en hoe zijn die te combineren? ABB ondersteunt gebouweigenaren en -beheerders, facility managers, installateurs en andere professionals met een breed scala aan oplossingen. Oplossingen die variëren van eenvoudig tot complex en die probleemloos te combineren zijn. De verschillende oplossingen zijn in het Kennisdocument overzichtelijk op een rij gezet.

Zo combineert de Busch-Tenton® multifunctionele sensorfuncties met het regelen van slimme verlichting en sturing van zonwering, verwarming en koeling. De gebouwbesturing kan via een gebouwbeheersysteem volledig worden geautomatiseerd. De ventilatie wordt hierbij geregeld via een KNX controller waardoor deze oplossing eenvoudig te combineren is met andere ABB KNX en ABB Cylon® producten voor complete aansturing van de ventilatie. Tot de oplossingen die in het Kennisdocument worden gepresenteerd, behoort ook de ABB FusionAir® Smart Sensor. Deze slimme 4-in-1 sensor (temperatuur, vochtigheid, CO 2 en VOS) kan worden toegepast in gebouwen met luchtbehandeling, naregelingen, verwarming/koeling of een gebouwbeheersysteem. Kortom, in nagenoeg alle omgevingen.

Meer informatie

Weten hoe frisse lucht en goede ventilatie te combineren zijn voor een gezond binnenklimaat? Download dan het Kennisdocument ‘Frisse, schone lucht is onontbeerlijk’ op de speciale campagnepagina.