Advertorial: Klaar voor de toekomst met Carrier

De wereld verandert. Ook de manier waarop we producten en diensten aanbieden. We bewegen naar samenwerkingen gebaseerd op partnerschap. Inspelend op de veranderende behoefte introduceert Carrier een nieuwe toekomstbestendige manier van samenwerken waarbij we u helpen uw duurzaamheidsdoelstellingen te halen: Climate As A Service.

Climate As A Service biedt u de meest up-to-date HVAC-installatie via een toegankelijk betaalmodel. Geen investering bij aanvang, maximale uptime via remote monitoring en totale inzage in de prestaties van uw installatie. Continu voorspelbare kosten en indien nodig vervanging van uw unit gedurende uw contactduur. Dit doen we in samenwerking met EAASY.

De voordelen van Climate As A Service