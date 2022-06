Caribische eilanden ingrijpend verduurzamen

Op 20 juni aanstaande ontdek je dankzij het webinar Future Islands welke mogelijkheden er zijn om zes Caribische eilanden ingrijpende te verduurzamen. Duurzaam Gebouwd-expert Andy van den Dobbelsteen, die tevens in de top 3 belandde van de ABN AMRO Duurzame 50 van 2022 verzorgt een van de presentaties, over het belang en de mogelijkheden van het verduurzamen van de eilanden.

Naast zijn bijdrage komt Joost Meijs van Aruba Airport Authority aan het woord. Hij vertelt over hoe Aruba Airport Authority (AAA) een belangrijk proces is gestart, om haar doel te heroriënteren en tot een nieuwe bedrijfsstrategie te komen, om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Alle medewerkers gaven actieve input en feedback, zodat er een visie bepaald kon worden. Als jij alles wilt weten over die visie, dan meld je je aan voor het webinar. Het webinar wordt in goede banen geleid door moderator Wim Kooyman, mede-oprichter van Future Islands.

Hier lees je meer informatie en vind je de mogelijkheid om je in te schrijven.