Cv-monteur bundelt zijn emotionele ervaringen

Je maakt wat mee als servicemonteur cv-installaties. In het boek Monteursverhalen, vakman achter de voordeur, bundelt servicemonteur Theo van der Himst zijn meest bijzondere en aangrijpende ervaringen. De bundel geeft een blik in het wel en wee van Nederlandse huishoudens door de ogen van een zorgzame cv-monteur. Monteursverhalen, vakman achter de voordeur, wordt op 22 juni gepresenteerd bij de Breman Installatiegroep.

Het bijzondere van het vak van servicemonteur is dat deze bijna elk jaar achter de meeste voordeuren van Nederland komen om de cv-ketel te onderhouden, te repareren of te vervangen. Daarmee is de verwarmingsmonteur één van de laatste klassieke ambachten die nog periodiek over de vloer komt. De relatie met de cv-monteur is voor veel mensen vertrouwd. Theo van der Himst: “Je bent een bekende, maar hebt tegelijkertijd genoeg afstand. Dit betekent dat mensen graag met je praten over alles wat hen bezighoudt.”

De meeste gesprekken die Theo van der Himst heeft vastgelegd in zijn boek zijn emotioneel en persoonlijk. Ze gaan over eenzaamheid, het verlies van dierbaren, ziekte of huiselijk geweld. Theo van der Himst neemt zijn sociale rol als servicemonteur dan ook erg serieus. De praatgrage Noord-Hollander blijkt naast een goede techneut ook een prima maatschappelijk werker te zijn. Theo van der Himst heeft de verhalen in eerste aanleg geschreven om zijn eigen emoties te verwerken. Gaandeweg bleken de teksten veel collega’s aan te grijpen. In overleg met zijn werkgever Breman is besloten er een boek van te maken.

Uitdagingen installatiebranche

De installatiebranche staat te springen om mensen. Op dit moment komen installatiebedrijven zo’n 20.000 collega’s tekort. En dit terwijl de komende jaren woningen met cv-ketels verduurzaamd moeten gaan worden. In Nederland moeten zo’n 7 miljoen cv-ketels onderhouden worden door installatieprofessionals. Jaarlijks worden er 431.000 toestellen vervangen. Techniek Nederland-voorzitter Doekle Terpstra hoopt in zijn voorwoord dat deze ervaringsverhalen mensen aanspoort om voor een baan in de techniek te kiezen, juist ook omdat het mensenwerk is.

Over de auteur: Theo van der Himst (1960) uit het Noord-Hollandse Bakkum zit al zijn leven lang in de techniek. Een groot deel van zijn werkzame leven in de installatietechniek werkt hij voor de Breman Installatiegroep. De hoofdvestiging van dit bedrijf zit in Genemuiden. Theo werkte veel voor servicevestigingen in het land, waarvan een belangrijk deel in Zuidwest-Brabant. Hier spelen zich veel van de verhalen af. Tegenwoordig is Theo service-coördinator voor de Breman-vestiging in Haarlem. Vanuit hier worden met name de klanten in Noord-Holland bediend.

Goed doel

Een deel van de opbrengst van het boek gaat naar NCFS, de Nederlandse Cystic Fibrose Stichting. Deze zet zich in voor mensen met taaislijmziekte. Theo van der Himst draagt deze stichting een warm hart toe.