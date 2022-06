Ontmoet Norbert Schotte, Jetske Thielen en Paul van Doorn op seminar Biobased Bouwen

Op 5 juli aanstaande staat er een unieke kans op je te wachten: je ontmoet onder anderen Norbert Schotte, Jetske Thielen en Paul van Doorn op het seminar Biobased Bouwen van Duurzaam Gebouwd. Partners en leden van Duurzaam Gebouwd schrijven zich gratis in en als trouwe Duurzaam Gebouwd-nieuwsbrieflezer schrijf je je hier in met een gelimiteerde exclusieve code (op = op!).



Dankzij het diverse programma leer je in één ochtend over de ervaringen met houtbouw in de sociale woningbouw, ontdek je hoe je kunt biobased bouwen met de natuur en hoor je alles over hoe gemeente Eindhoven van kwantitatief naar kwalitatief uitvragen gaat. Ook zijn er aan praktijkvoorbeelden geen gebrek: je hoort alles over de geleerde lessen bij de ontwikkeling en realisatie van 56 grondgebonden CLT-koopwoningen PUUR Wonen en krijgt een rondleiding. Ook merk je hoe de opschaling van biobased bouwmaterialen in de BenU en GWW verloopt.

Wacht niet langer en schrijf je hier in met een gelimiteerde exclusieve code (op = op!).