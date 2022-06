Bouwgroep Dijkstra Draisma uitgeroepen tot Best Managed Company

Voor de elfde keer op rij werd Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) uitgeroepen tot Best Managed Company (BMC) door Deloitte. Het BMC-programma is gericht op het vinden van de best geleide, niet-beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Door externe experts wordt gekeken naar de managementcapaciteiten, maar ook erkennen zij bedrijfsprestaties en groei. Dit jaar kwam de kers op de taart: de Bouwgroep won de Excellence Award voor Capabilities & Innovation.

De jury werd dit jaar gevormd door Colette Cloosterman-van Eerd (CCO Jumbo), Godfried Terberg (bestuursvoorzitter Royal Terberg Group) en Hans Honig (CEO Deloitte). In de jurysessie gingen zij op zoek naar het beste en meest onderscheidende managementteam en bedrijf. BGDD werd beoordeeld op basis van rapportages, de motivatie van de BMC coach en de pitch die directeur Biense Dijkstra en innovator Wietse de Vries gaven op 24 mei.

Innovatiepitch voor de jury

Innovatie zit in het DNA van Dijkstra Draisma. De Bouwgroep gelooft in de invloed van de bouw op een leefbare wereld. Er is een overtuiging om nu te innoveren en verduurzamen om een bewoonbare wereld achter te laten voor de volgende generaties. Biense Dijkstra en Wietse de Vries vertelden de jury hoe zij de energietransitie zien, wat de drijfveren zijn en ook waar je tegenaan loopt. Want het zijn niet alleen maar succesverhalen. Het vergt doorzettingsvermogen en vertrouwen met een langetermijnvisie, er worden risico’s genomen. Biense Dijkstra: “Bij innovatie is de factor PI van toepassing, het kost 3,14 keer zoveel tijd en geld. Maar als het aanslaat, dan heb je ook minimaal zoveel impact. En dat is waar we het voor doen, we hebben geen keuze. We voelen ons verantwoordelijk voor het totale proces, van ontwikkeling en realisatie tot onderhoud, op een duurzame basis.”

Capabilities & Innovation

De jury zocht naar Best Managed Companies die uniek zijn, die eigenschappen en kennis hebben die hen onderscheidt in de markt. Innovatie is daarin een belangrijke pijler. Tijdens het spectaculaire BMC Gala in Leusden op 21 juni werd Dijkstra Draisma tot winnaar gekroond van de Excellence Award voor Capabilities & Innovation. “Deze onderneming kijkt veel verder en legt de lat veel hoger. Het bedrijf kenmerkt zich door een scala aan technologische vernieuwingen, allen gericht op duurzaamheid”, aldus Hans Honig namens de jury.

Biense Dijkstra: “We blijven als bedrijf continu innoveren, waarbij de cirkel van invloed en de verantwoordelijkheid van onze medewerkers groot is. We zien de titel Best Managed Company als bevestiging dat we de juiste weg in zijn geslagen. Deze Excellence Award is een extra erkenning dat we op de juiste koers zitten om onszelf te blijven verbeteren.”