Modulair vakantiehuis in het groen met bijzondere maatschappelijke waarde

Elk jaar krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland de diagnose kinderkanker. Stichting Gaandeweg zet zich al 30 jaar lang in voor gezinnen die daarmee te maken krijgen en zorgt ervoor dat het hele gezin tussen alle chemokuren, opnames en ziekenhuisbezoeken door, weer even écht gezin kan zijn. ‘Van ziekenhuis naar vakantiehuis’, is dan ook het motto van Gaandeweg.

Sinds de opening in 2018 van het Prinses Máxima Centrum (PMC) voor kinderoncologie in Utrecht, komen veel gezinnen via het PMC bij de stichting terecht. Als ze een weekje of lang weekend weg zijn, willen ze graag in de nabijheid van hun behandelend arts zijn. Want mocht er snel zorg nodig zijn, dan is het PMC dichtbij. Gezinnen hebben hierdoor meer rust in een zeer moeilijke periode. Stichting Gaandeweg bouwde daarom dit nieuwe vakantiehuis in de nabijheid van het Prinses Máxima Centrum, op RCN-vakantiepark het Grote Bos in Doorn, waar door dit familiepark een prachtige bouwkavel ter beschikking is gesteld.

Betrokken bij de bijzondere ontwikkeling zijn onder andere Duurzaam Gebouwd-partner Giesbers. “Wij hebben dit vakantiehuis ontwikkeld en bouwen het modulair, samen met onze bouwpartners”, geeft directeur John de Beijer, directeur van Giesbers, aan. “De samenwerking gaat verder, want wij sponsoren het project ook voor een deel. Deels door een eigen investering, deels door de inzet vanuit het netwerk van partners met een bijdrage in middelen, materialen of op andere manieren.” Je leest hier de complete lijst met partners die De Zon mogelijk maken. Ook alle medewerkers van Giesbers zetten zich in om het nieuwe vakantiehuis van de grond te krijgen. “Het project is binnen de organisatie in korte tijd een gezamenlijke uitdaging geworden”, gaat De Beijer verder. “Passend bij onze visie dat wij op onze manier een bijdrage willen leveren aan een samenleving, met aandacht voor elkaar.”

Hulptroepen

Stichting Gaandeweg is geheel afhankelijk van donaties en sponsoring. Om het nieuwe vakantiehuis mogelijk te maken zijn er diverse grote en kleine bedrijven die hulp aanbieden. “Zonder deze steun kunnen we het huis niet realiseren. Het is heel bijzonder en hartverwarmend hoeveel vrijwilligers, bedrijven, ondernemers, families en andere stakeholders de handen uit de mouwen willen steken’, zegt Jan-Joost Galesloot, voorzitter van Stichting Gaandeweg. In dit filmpje zie je meer over Stichting Gaandeweg en voor wie zij zich inzetten.

De Zon

Het nieuwe, duurzame vakantiehuis van hoogwaardige materialen heeft een unieke vorm: die van de zon. Mét zonnestralen om de kinderen en hun ouders zélf weer even te laten stralen. In een prettige, groene omgeving waar ze even bij kunnen komen, kunnen vergeten en weer onbezorgd kind kunnen zijn. Het is ontworpen door Vakwerk Architecten en heeft als naam ‘De Zon’ gekregen.

De Zon is een 6-persoons huis met veel ruimte en een interieur waarin samenzijn centraal staat en een gezin, tussen alle behandelingen door, weer even verbinding kan maken met elkaar. Aan alles is gedacht. Het huis staat op een prachtig perceel met veel groen en een hoge bomen. Dit groen zorgt voor beschutting en privacy van zowel de zon als de omliggende vakantiewoningen. De gevel wordt bekleed met hout, dat mooi verkleurt door de seizoenen, maar ook vochtbestendig is en tegen een stootje kan. Het gaat mooi op in de natuurlijke omgeving waarin het huis komt te staan. Als het een keer minder goed weer is, kunnen de kinderen overdekt maar beschut buitenspelen onder een van de ‘zonnestralen’.

The Good Shop

Omdat voor de realisatie van het vakantiehuis veel geld nodig was, is een speciale fundraising campagne gestart. Ontwikkeld door The Good Shop, een Amsterdams collectief van reclamemakers. Zij heeft bekende schrijvers, illustratoren, zangers en acteurs geënthousiasmeerd om mee te werken aan ‘het vetste boek dat niet zou moeten bestaan.’ Vet Veel Vette Ver-Van-Je-Bed-Verhalen heet het kinderboek, waarvan de opbrengst in zijn geheel naar Stichting Gaandeweg gaat.