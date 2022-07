Al 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro besparing gevonden met Sport NL Groen

Sport NL Groen bestaat inmiddels ruim een half jaar. Sindsdien maken al 350 partners in de sport en 40 gemeenten met in totaal 3,8 miljoen inwoners gebruik van Sport NL Groen. Met de aanvragen die tot nu toe met de online tool zijn gedaan, kan er jaarlijks al zo’n 1.500 ton CO 2 en 3,5 miljoen euro aan energiekosten bespaard worden.

Dat de gas- en energieprijzen de laatste maanden hard stijgen is inmiddels algemeen bekend. Ook bij sportclubs en ondernemers in de sport zorgt dit voor grote uitdagingen. De noodzaak om te besparen op energiekosten is hoog, maar gelukkig zetten steeds meer beheerders en eigenaren van sportaccommodaties de eerste stappen om te verduurzamen met Sport NL Groen.

Energiecoaches geven extra duw in de rug

Verduurzamen begint met inzicht. Inmiddels maken al 350 sportondernemers en sportclubs gebruik van Sport NL Groen. Via de online tool winnen ze advies in over de te nemen maatregelen en krijgen ze inzicht in alle subsidies en de goedkoopste leningen. Na de eerste inzichten volgt een concreet plan, vaak opgesteld door een gratis energiecoach.

Richard Kaper, manager sportparticipatie bij NOC*NSF: “Er zijn tot nu toe zo’n 300 sportclubs die gebruik maken van de service van energiecoaches die we beschikbaar stellen via Sport NL Groen. De energiecoaches helpen sportclubs met het opstellen van een verduurzamingsplan voor de komende jaren en we zien dat uiteindelijk zo’n 85% van de clubs daadwerkelijk overgaat tot verduurzaming. Dit levert direct tastbaar voordeel op, zowel vermindering van CO 2 uitstoot als ook direct financieel voordeel voor de club. Zowel Sport NL Groen als de energiecoaches werken daarbij als mooie katalysator.”

Al 1.500 ton CO 2 en 3,5 miljoen euro besparing gevonden

Vanaf het moment dat de tool gelanceerd werd, weten sportclubs, gemeenten en sportondernemers de tool te vinden. ‘Inmiddels heeft de tool al meer dan 30.000 bezoekers. De potentiële besparing bij sportaccommodaties is enorm. Als alle sportaccommodaties in Nederland zouden verduurzamen, zou er op jaarbasis 1.300 kiloton CO 2 en zo’n 3,5 miljard euro bespaard kunnen worden. Dat zijn enorme getallen en bedragen die mensen echt aanzetten tot actie. Het is tijd om verduurzaming te versnellen en met behulp van Sport NL Groen geven we de energietransitie een enorme boost’, vertelt Bram Adema, die Sport NL Groen ontwikkelde met zijn bedrijf CFP Green Buildings.

Dat Sport NL Groen sportaccommodaties helpt verduurzamen, ziet ook Allard Donker van Sport Fryslân, die actief samenwerkt met zowel sportclubs, gemeenten en commerciële sportaanbieders. ‘Vanuit Sport Fryslân ondersteunen wij Sport NL Groen omdat het de sportsector helpt om de juiste stappen te zetten als het gaat om verduurzaming. Het water staat sommige clubs tot aan de lippen door de stijgende energieprijzen. We vinden het belangrijk dat alle sportaccommodaties blijven bestaan en Sport NL Groen speelt een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van de sport. Zo kunnen mensen in beweging blijven, maar elkaar ook blijven ontmoeten. Dat is belangrijk voor de Friese samenleving, onze ‘Mienskip’.

Ook gemeenten enthousiast over Sport NL Groen

Naast sportclubs en sportondernemers maken ook steeds meer gemeenten gebruik van Sport NL Groen. Via de tool krijgen zij inzicht in alle sportaccommodaties binnen hun gemeente. Op die manier kunnen ze zelf een routekaart opstellen voor het verduurzamen van het sportvastgoed dat in eigendom is van de gemeente. Maar Sport NL Groen motiveert verenigingen in de gemeente ook om aan de slag te gaan. Jur Elzinga, programmaregisseur Sport en Bewegen bij gemeente Hilversum: “Wij hebben laatst een bijeenkomst georganiseerd waar bij het participanten overleg van de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum. De aanwezige sportclubs waren enthousiast over de mogelijkheden van Sport NL Groen. De eerste verenigingen hebben zelfs al een afspraak voor een adviesgesprek gemaakt.”

Aan de slag met verduurzamen met Sport NL Groen

Wil jij ook aan de slag met het verlagen van de energierekening van jouw sportaccommodatie? Ga dan naar Sport NL Groen en bekijk wat verduurzamen voor jouw accommodatie oplevert.

Samen naar duurzaam

Sport NL Groen is een initiatief van de Routekaart Verduurzaming Sport. Samen met NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het Kenniscentrum Sport en Bewegen werken we aan een duurzame en toekomstbestendige sportsector. Kijk voor informatie en inspiratie op www.duurzamesportsector.nl.

Binnenkort lees je een uitgebreide whitepaper over de kansen en mogelijkheden van Sport NL Groen. Neem daarvoor een kijkje in onze kennisbank. Je downloadt de whitepaper vanaf 11 juli.