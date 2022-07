Impact maken in de klimaattransitie: 100 Months to Change

Ben jij hard aan de slag om impact te maken in de klimaattransitie en kun je een inspiratieboost gebruiken? Tijdens een tweede editie van 100MTC Movietime – Beyond Zero in het Museon Omniversum Den Haag op dinsdag 6 september ontmoet je gelijkgestemden en zet je samen stappen naar een duurzame toekomst.

In Movietime deelt 100 Months to Change (100MTC) de film Beyond Zero, met de lessen van pioniers en ontdekken we wat nodig is om in je rol te kunnen versnellen. De eerste editie van deze publieke Experience vond plaats in april en krijgt wegens succes een vervolg. De film wordt getoond op een unieke locatie, met rondleiding door de One Planet Expo. In één middag geeft dit professionals energie, focus, handvatten in het boek 'Klimaatwerkers’ en nieuwe contacten onder genot van een drankje.

De eerste editie van deze publieke Experience vond plaats in april en krijgt wegens succes een vervolg. De film wordt getoond op een unieke locatie, met rondleiding door de One Planet Expo. In één middag geeft dit professionals energie, focus, handvatten in het boek 'Klimaatwerkers' en nieuwe contacten onder genot van een drankje.