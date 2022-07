Download de whitepaper 'Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen'

De doelstellingen rondom energie en materialen zijn kraakhelder: met minder dan een decennium op de klok om het gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met de helft te verminderen, is de urgentie duidelijk. Toch blijft het eenvoudig om te verdwalen in het vaststellen van ambities en routekaarten. Hoe bepaal je duurzaamheidsmaatregelen voor energie, circulariteit en gezondheid en maak je ze concreet in verbeterplannen en duurzaamheidsmaatregelen? De whitepaper 'Integrale aanpak helpt duurzaamheidsambities scherpstellen' geeft je de antwoorden.

Dat het vaststellen van circulariteitsambities voeten in de aarde heeft, blijkt wel als we experts Linda Pennings, Ashwin Walstra en Bas Woldman van SPIE spreken. Zo is er geen concrete definitie voor circulariteit en dat brengt de nodige vraagtekens met zich mee. “Gebouweigenaren zijn vooral zoekende rondom noodzakelijke verduurzaming en circulariteit”, trapt Pennings af. “Wat moet er gebeuren en wanneer zijn de deadlines om resultaten op te leveren? Circulariteit is voor velen een containerbegrip en daarom is het de uitdaging om zelfs zonder normering ambities zo concreet mogelijk te maken.”

Integraal denken en doen

Dé aftrap voor een verduurzamingscasus is dan ook het scherpstellen van ambities en doelstellingen. Het stellen van prikkelende vragen, poneren van stellingen en het uitdagen om anders of verder te denken levert daar een belangrijke bijdrage aan. “Dat vormt de eerste stap binnen onze aanpak Ecolution, dat we gebruiken voor drie onderdelen: energietransitie, circulariteit en gezondheid. Hiermee zorgen we voor een oplossing van advies tot prestatiegarantie. Door ambities en doelstellingen te bepalen kom je erachter welk beeld er heerst van duurzaam handelen en wat de vraag achter de vraag is bij een verduurzaming”, gaat Pennings verder. Zo is het mogelijk om het gesprek open te breken over bijvoorbeeld circulariteit, want wat is daar je definitie van en wanneer ben je Des te essentiëler is het om het gesprek open te breken over circulariteit, want wat is daar je definitie van en wanneer ben je voldoende circulair goed op weg?

In de whitepaper lees je meer over hoe je bijvoorbeeld met het 10R-model circulariteitsambities invult en hoe je tot een integrale benadering voor duurzaamheidsmaatregelen komt. Benieuwd? Je downloadt de whitepaper gratis op DuurzaamGebouwd.nl, in onze kennisbank.