Inschrijving ZorgSaamWonen Award 2022 geopend!

De inschrijving van de prijsvraag ‘Buurtroutes’ – plekken voor ontmoeting is geopend. Centraal staan ideeën voor het ontwerp en de inrichting van wijken en buurten.

Vorig jaar lanceerde ZorgSaamWonen voor het eerst de ZorgSaamWonen Award. Met het thema Eenzaamheid en wonen: ruimte voor ontmoeting was een nieuw initiatief geboren. Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem en Hart van Vathorst hebben de ZorgSaamWonen Award 2021 gewonnen. Het project Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem wint de juryprijs, en Hart van Vathorst de publieksprijs. De award is bedoeld voor projecten die eenzaamheid verminderen of voorkomen.

Hoe kan de fysieke omgeving ontmoeting stimuleren? Hoe verbind je het fysieke en het sociale domein? Onder de titel Buurtroutes gaan we op zoek naar nieuwe ideeën. Hoe creëer je in een buurt routes als plekken voor ontmoeting? Of heb je een pop up idee, wat elke keer in een ander gebied tijdelijk de ontmoeting kan stimuleren? Hoe kunnen fysieke ingrepen bijdragen aan verbinding tussen buurtgenoten, tussen jong en oud, met of zonder zorgvraag? Wie heeft een goed idee of heeft al een bestaand project en heeft een idee om dit door te ontwikkelen? Meer informatie over de ZorgSaamWonen Award 2022 vind je hier.

De awards

Van 27 juni tot en met 5 september 2022 kunnen initiatieven worden aangemeld voor de ZorgSaamWonen Award 2022. De ZorgSaamWonen Award 2022 is een ideeënprijsvraag en kent één winnaar van de publieksprijs, en één winnaar van de juryprijs.

Wie kan meedoen?

Iedereen die een goed inspirerend idee heeft voor een buurtroute kan meedoen. Dus zowel partners die aangesloten zijn bij het platform ZorgSaamWonen als mensen en organisaties die nog nooit gehoord hebben van het platform ZorgSaamWonen.

Jury en publieksprijs

Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce Wonen en Zorg is dit jaar de voorzitter van de jury. De leden van de jury zijn Geesje Nijhof, lid van de Raad van Ouderen, Rick Kwekkeboom, lector Hogeschool van Amsterdam, Marlou Pijnappel teamleider Oranje Fonds en Henk Middelkoop architect bij Kokon architectuur en stedenbouw. Samen bepalen ze wie de juryprijs op 3 oktober uitgereikt krijgt op het seminar Buurtroutes – plekken voor ontmoeting. Naast de juryprijs wordt op 3 oktober ook de publieksprijs uitgereikt. Na een digitale stemronde via de site van ZorgSaamWonen wordt op het seminar door het publiek uit de drie genomineerden de winnaar gekozen. Aanmelding voor de prijsvraag en voor het seminar is gratis.

Criteria

Bij de beoordeling let de jury op de volgende criteria:

Inspirerend idee ook voor andere buurten; het idee biedt nieuwe inzichten, zet aan tot nadenken en/of actie in buurten. Het geeft energie en mensen kunnen het idee voor zich zien in hun eigen omgeving. Het idee is in deze vorm niet eerder toegepast.

Effectief idee; het idee draagt bij aan het stimuleren van ontmoeting in de eigen woonomgeving.

Haalbaar idee: het idee kan binnen een jaar op een locatie gerealiseerd worden en het idee is voldoende uitgewerkt om met fondsen in gesprek te gaan.

Meedoen aan de award? Vul dan het formulier in!