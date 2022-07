Ontdek de voordelen van flexibele VxTEAMS

De bouw in Nederland verandert snel en staat voor grote uitdagingen. Het moet vooral energievriendelijker, data gedreven en efficiënter. Dat vereist een andere manier van organiseren en een andere denkwijze over de inzet van personeel. Daarom introduceert Velox de VxTeams: flexibele, goed op elkaar ingespeelde projectteams van de beste specialisten.

Bij Velox vinden ze dat het onderscheid tussen vast en flexibel volledig moet worden losgelaten. Daarom kijken ze samen met de klant naar een total workforce management, een HR-systeem waarin strategische personeelsplanning centraal staat. Alleen zo kun je optimale projectteams inrichten, waarbij veel meer wordt gekeken naar de harde en zachte competenties van een individu en hoe die met elkaar matchen of elkaar aanvullen.

Veel voordelen

Op elkaar afgestemde projectteams kennen veel voordelen. Zo is Velox ervan overtuigd dat de faalkosten makkelijk met zo’n 2 à 3 procent omlaag kunnen als je het project aan de voorkant goed organiseert. Daarnaast zul je zien dat je minder mensen op een project nodig hebt om hetzelfde werk te kunnen verzetten. De werktevredenheid zal toenemen en dat leidt weer tot minder verloop en betere resultaten.

“Wij kijken samen met de klant vooral naar de beschikbaarheid en kwaliteit van de persoon”, aldus Kisito Zonneveld, directeur bij Velox. “Het gaat daarbij niet alleen om harde skills en expertise, maar zeker ook om de zachte skills. Wat voor persoonlijkheid iemand heeft en hoe hij of zij in het team past, is immers even belangrijk als of hij of zij zijn vak goed verstaat.”

Wesly Verhaert (Van Wijnen) werkt op project Oostenburg veel met projectteams. “Op een project als Oostenburg heb je gewoon een flexibele schil nodig. De grootte en complexiteit maakte dat wij met Velox in gesprek zijn gegaan.” Ook Gerard Geurtjes, project director Schiphol A-pier ziet het grote belang van een op elkaar ingespeeld team: “Wij werken hier met geïntegreerde teams. Het succes van zo’n team valt of staat bij een goede samenwerking tussen alle specialisten”.

Snelgroeiend en innovatief

Velox is een snelgroeiend en innovatief projectbureau, dat zich specialiseert in het hogere segment in de bouw-, installatie en civiele techniek. Met een inzichtelijke en data gedreven flexibele schil weet Velox de ontstane gaten te dichten en nieuwe projecten efficiënter aan te sturen. Dit doen zij voor aannemers en installateurs als BAM, Heijmans, BINX en Croonwolter & Dros met een nieuwe flexibele schil van hoger opgeleide en ervaren specialisten in de bouw en techniek.

Voor meer informatie kun je terecht bij Romee van Klaveren.