‘Het geïntegreerde contract is nog lang niet afgeschreven’

Hebben geïntegreerde contracten nog bestaansrecht in een aannemers-markt? “Meer dan ooit”, vinden Joris Vergouwen en Esteban Döll van Antea Group. “Wij laten nog altijd zien dat het UAVgc-contract een prima basis voor projectsucces is.” Ontdek de nieuwe Werkwijzer Contracten, waarin zij hun kennis, ervaringen en best practices delen “voor iedereen die meer wil halen uit de UAVgc”.



Is het geïntegreerde contract nog van deze tijd?

Joris Vergouwen: “Nu we in een aannemersmarkt zitten, groeit de behoefte aan meer samenwerking en een gelijkwaardige risicoverdeling tussen klant en aannemer. Geïntegreerde contracten bieden hiervoor alle ruimte. Helaas is niet iedereen zich daarvan bewust. Sterker nog, aan het UAVgc-contract kleeft het beeld dat het wurgcontracten zouden zijn, goed voor veel juridisch gedoe. Ten onrechte, want de UAVgc kan juist een prima basis zijn voor samenwerking. Mits je het contract goed inricht.”

Dat was voor jullie reden om een Werkwijzer op te stellen?

Esteban Döll: “De projecten Leidse Ring Noord, Baggeronderhoud Vaarwegen en de N629 Oosterhout-Dongen vormen zo maar een greep uit projecten waarbij we laten zien dat je succesvol de UAVgc kunt toepassen. Je moet hiervoor wel de juiste vragen stellen, de juiste stappen zetten en de juiste keuzes maken. Die kennis willen wij graag delen en laten zien: zo kan het ook! De Werkwijzer is relevant voor professionals die al ervaring hebben met geïntegreerde contracten en hun kennis willen opfrissen, en ook voor diegenen die er blanco instappen.”

Hoe doen jullie dit?

Joris Vergouwen: “De Werkwijzer geeft je een eenduidig beeld van wat geïntegreerde contracten zijn. Welke stappen heb je nodig om een goed contract op te stellen en wat zijn de valkuilen? Daarnaast bieden we je sleutels om tot een succesvol contract te komen. Ook geven we tips over hoe je bijvoorbeeld voorkomt dat je contracten realiseert waarbij je, bedoeld of onbedoeld, enorme risico’s bij de opdrachtnemer neerlegt. Een beeld dat ten onrechte kleeft aan het geïntegreerde contract.”

Wat is het grote voordeel van het geïntegreerde contract?

Joris: “Het biedt je enerzijds kaders en anderzijds ook ruimte en diepte. Je kunt het als opdrachtgever zo abstract en concreet maken als jij wilt. Je kunt het hebben over ontwerpvrijheid, risicoverdeling en samenwerking. Je kunt op afstand blijven, maar ook dichterbij gaan staan. Daarnaast zie je dat het in projecten steeds vaker gaat over duurzaamheid en veiligheid. Een geïntegreerd contract nodigt juist uit om met de markt kansen te verkennen en tot nieuwe oplossingen te komen. Maar je moet die uitnodiging uiteraard wel goed op papier zetten.”

Toch zie je dat er steeds vaker wordt gekozen om projecten in bouwteamverband te doen…

Esteban Döll: “In een bouwteam laat je vooraf veel kaders los, vooral als opdrachtgever. Dat kan in sommige projecten goed werken, zeker wanneer het eindbeeld nog niet duidelijk is. Daarbij heb je wél een projectteam nodig met partijen die goed op deze manier kunnen samenwerken. Voor veel projecten zijn de kaders echter tot op zekere hoogte wel gewenst. Het kan dan juist prettig zijn om met een format te werken. En dat is exact wat de UAVgc wel biedt: kaders om te komen tot een eerlijke risicoverdeling en een juiste invulling aan kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.”

Bron: Antea Group