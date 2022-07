Sterke toename opwek eigen energie

Bij bedrijven die werken met de CO 2 -Prestatieladder komt de energietransitie in de volle breedte op gang. Er is een sterke toename in de opwek van energie en de elektrificatie van mobiliteit en mobiele werktuigen. Ook zijn maatregelen om kantoren van het gas af te krijgen in opkomst. Of het nu snel genoeg gaat, blijft nog de vraag.

Dat alles en meer blijkt uit de Rapportage Maatregellijst 2021 van de CO 2 -Prestatieladder. Bijna 20 procent van de organisaties die de CO 2 -Prestatieladder heeft geïmplementeerd, maakt inmiddels werk van eigen opwek bij bedrijfspanden. Bij kantoren is dit inmiddels zelfs 33 procent. In praktisch alle gevallen gaat dit om zonnepanelen. Deze aanwas is de afgelopen jaren hard gegaan.

De CO2-Prestatieladder is een initiatief van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Gijs Termeer, directeur bij SKAO: “We zien dat een CO 2 -managementsysteem zoals de CO 2 -Prestatieladder werkt. Het wordt tijd dit breder in Nederland te stimuleren. Zo wordt het écht onderdeel van het beleid en besparen we energie op die plekken waar het ertoe doet. Dus een bouwbedrijf zet vooral in op emissieloos materieel, wat zo’n 80 tot 90% is van de CO 2 -footprint, terwijl het kantoor vaak rond de 5% zit. Een productiebedrijf kijkt vooral naar het productieproces. De motivatie is dan dus niet alleen om een overheidsmaatregel af te kunnen vinken, maar ook om samen na te denken over waar we het verschil kunnen maken.”

Toename elektrificering

Voor mobiliteit, transport en andere bouwactiviteiten is elektrificatie een belangrijke reductiestrategie. In de Maatregellijst begint dit zichtbaar op gang te komen. Het aantal organisaties dat ten minste één mobiel werktuig in gebruik heeft, is in 2021 meer dan verdubbeld. Ongeveer 1 op de 5 organisaties die mobiele werktuigen heeft, heeft nu ten minste één elektrische machine. Bijna een derde van de organisaties heeft inmiddels ten minste 5% van hun auto’s elektrisch, een toename van 45%. Bij meer dan een tiende is dit al meer dan 15%.

Label C blijft achter

Een nieuwe maatregel op de Maatregellijst in 2021 is het gasloze kantoor. Al 140 organisaties gaven aan daar werk van te maken. Volgens de wet moeten op 1 januari 2023 alle kantoren Energielabel C hebben. De implementatie van deze maatregel neemt langzaam toe, maar volgens de Maatregellijst heeft op dit moment nog slechts 33% van de organisaties een gemiddeld Energielabel C of beter voor hun gebouwen. Dit aantal groeide in 2021 met 25%, maar nog zeker twee derde voldoet niet aan de wettelijke verplichting van 1 januari 2023.

Termeer: “Het is natuurlijk ook de vraag of hier de grootste winst te behalen valt. Het kantoor is nu eenmaal niet de plek waar een groot aantal organisaties de meeste reductie kan halen. De focus moet liggen op het primaire proces, waarbij de meeste energie gebruikt wordt. We verwachten wel dat er door de oorlog in Oekraïne nog meer drang komt naar energiebesparing en elektrificatie.”

Maatregellijst