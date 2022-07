Wie maken er kans op de DigiDare Award?

De video’s zijn binnen! Bekijk ook de jaarlijkse parade van inspirerende succesverhalen over digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Wie gaat er dit keer vandoor met de DigiDare Award? Bekijk nu de videopresentaties van de tien genomineerden.

Uit maar liefst 45 inzendingen heeft de selectiecommissie van de DigiDare Award een shortlist van 10 kanshebbers geselecteerd. Stuk voor stuk inspirerende voorbeelden van digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving! Van deze tien maakte de organisatie van de DigiDare Award de afgelopen weken korte promotievideo’s.

In september selecteert de jury uit de shortlist drie finalisten. Tijdens de D-Day op 7 oktober nemen deze drie het in de finale tegen elkaar op, waarna het publiek de winnaar aanwijst.

BIM Loket en digiGO

Met de DigiDare Award vragen BIM Loket en digiGO aandacht voor succesverhalen van digitale samenwerking in de gebouwde omgeving. Het belangrijkste doel van de prijs is om anderen te inspireren met positieve voorbeelden van digitaal samenwerken, rechtstreeks uit de praktijk.

We moeten digitaliseren, daar is iedereen in de gebouwde omgeving het wel over eens. Maar hoe pak je zo’n digitaal transformatieproces aan? En wanneer spreek je van een succes? Digitalisering gaat immers om meer dan alleen technologie. Het gaat om mensen en organisaties. Het gaat om anders denken, digitaal bewustzijn creëren en je achterban meekrijgen. Het gaat om cultuur.

Cultuuromslag

De organisatie van de DigiDare Award is op zoek naar de succesverhalen van deze cultuuromslag, waarin digitale samenwerking, mens en organisatie centraal staan. Aan de hand van de voorbeelden uit het werkveld laat de DigiDare Award aan de sector zien wat digitaal samenwerken in de praktijk voor mens en organisatie betekent en wat het concreet oplevert.

Bekijk nu alle inzendingen, van de DUTO BIM-modellen tot VR-Veiligheid en van Minibim tot Vergunningcheck op www.digidareaward.nl.