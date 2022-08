‘Personeel vinden is makkelijker dan ooit’

Het is helemaal niet lastig om in de bouw goed uitvoerend, technisch of administratief personeel te vinden, betoogt Kisito Zonneveld, CEO van Velox, in dit opiniestuk. Zo lang aannemers en ontwikkelaars maar overstappen op een systeem van total workforce management en strategische personeelsplanning, zodat werven op harde én zachte skills mogelijk wordt.

Ook in de bouw is de krapte op de arbeidsmarkt een actueel thema en daarom wordt vaak de conclusie getrokken dat het ontzettend moeilijk is om goed uitvoerend, technisch of administratief personeel (UTA) personeel te vinden.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: deze conclusie is helemaal niet terecht. Het vinden van mensen is vandaag de dag juist makkelijker dan ooit. Bijna elke potentiële arbeidskracht is immers op een social media-netwerk te vinden. Dat maakt het enerzijds eenvoudiger om mensen op te sporen en anderzijds makkelijker om ze te bereiken. Of het nou met advertising is of door middel van direct contact is.

Harde en zachte skills

Natuurlijk, het vinden van mensen is niet hetzelfde als ze binnenhalen en aan je binden voor een bepaald project. Bij dat laatste komen twee belangrijke vragen om de hoek kijken, die recruitment in tijden van krapte wel weer lastiger maken: wanneer zijn de gevonden mensen beschikbaar en wat zijn hun kwaliteiten? Met kwaliteiten bedoel ik of een beschikbare persoon ook precies de competenties heeft die je zoekt voor dit specifieke project. Het gaat daarbij niet alleen om harde skills en expertise, maar zeker ook om de zachte skills. Wat voor persoonlijkheid iemand heeft en of zijn karakter goed in het team past, is immers minstens zo belangrijk als dat hij zijn vak goed verstaat. Zet je bijvoorbeeld tien dominante mensen bij elkaar in een team, dan gaat dat negen van de tien keer fout.

Om op alle relevante competenties te kunnen selecteren, moet je zeker in de bouwsector, waar krapte heerst op de arbeidsmarkt, vooruitdenken. Maar juist daarbij gaat het in veel projecten mis. Er wordt nog te vaak kort van tevoren begonnen met het vormen van een team, met mensen die op dat moment beschikbaar zijn. Dat is problematisch, want de mensen die op een zeker moment toevallig beschikbaar zijn, zijn niet altijd de mensen met de beste kwalificaties voor dat specifieke project. Daarmee bedoel ik beslist niet dat het geen goede mensen zijn. Je krijgt zo echter suboptimale teams, waarin mensen na een aantal maanden alweer afzwaaien, omdat het in het team toch niet helemaal lekker werkt.

Total workforce management

Je begrijpt, de faalkosten gaan daardoor omhoog. In de aannemerswereld gaat het vaak over gemiddelde faalkosten van zo’n vijf procent. Ik durf met een gerust hart te stellen dat die faalkosten makkelijk met twee à drie procent omlaag kunnen als je het aan de voorkant veel beter organiseert. Hoe? Door anders naar je personeelsplanning te kijken. Het is hierbij zaak om aan total workforce management en strategische personeelsplanning te gaan doen. Dat betekent dat je je al in een heel vroeg stadium de vraag moet stellen: hoe gaan we dit project invullen, welke mensen hebben we daarbij nodig en vervolgens: welke geschikte mensen heb ik in huis en welke mensen heb ik nodig van buiten de organisatie? En ook: wat gaan we ondernemen om die op het juiste moment binnen te halen?

Om optimale projectteams te kunnen samenstellen, moet dus het onderscheid tussen vast en flex volledig worden losgelaten. Het draait er immers om de juiste competenties bij elkaar te brengen in een team. De contractvorm is hierbij niet relevant. Het is veel interessanter om te kijken welke harde en zachte competenties een individu heeft en hoe die matchen binnen een team. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is dan ook een zegen voor strategische personeelsplanning. Hierdoor kun je veel projectmatiger werken en echt per project competentiegedreven teams samenstellen, die optimaal presteren in hun project.

Minder mensen nodig

Wat levert de inzet van total workforce management en strategische personeelsplanning bedrijven op? Allereerst zal je zien dat je hierdoor minder mensen op een project nodig hebt. De werktevredenheid zal op projecten toenemen, wat zal leiden tot minder verloop en betere resultaten. Onder de streep heb je door dit alles minder faalkosten. Tel uit je winst!

Natuurlijk zal niet iedereen in staat zijn om binnen zijn organisatie een HR-systeem op te tuigen waarin total workforce management en strategische personeelsplanning centraal staan. Gelukkig hoeft dat ook helemaal niet. Velox kan hierbij namelijk op heel veel vlakken helpen. Zelfs voor het samenstellen van complete projectteams kloppen steeds meer bedrijven bij ons aan. Bij Velox noemen we zulke teams VxTEAMS.

Dankzij onze lange trackrecord kennen we veel UTA-professionals en we kijken altijd verder dan functies en hard skills. We kennen de markt en blikken er voortdurend in vooruit, waardoor we weten wanneer welke mensen beschikbaar komen. En natuurlijk stellen we elk VxTEAM altijd samen vanuit het specifieke project. Wat heeft het project nodig en vervolgens: wat heeft het projectteam nodig, op hard- en softskills? Met betere resultaten van het team tot gevolg.

Dus bedrijven die nu nog zeggen ‘het is zo moeilijk om mensen te vinden en ik ben allang blij dat ik een projectleider binnenhaal’, nodig ik uit om er anders naar te gaan kijken en zo snel mogelijk met total workforce management en strategische personeelsplanning aan de slag te gaan.

Tekst: Kisito Zoneveld, Velox

Beeld: Shutterstock