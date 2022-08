Klimaatadaptatie biedt kansen aan gebiedsontwikkeling

De klimaatverandering vereist snelle acties én flexibel acteren. Dat is klimaatadaptief zijn, volgens Mattijs Hehenkamp van Movares en Doede Wessels van DGMR. “Ga het experiment aan en benut kansen om de omgeving te verrijken”, vertellen ze in de podcast Duurzame toekomst.

We zijn met elkaar aan het leren. Het klimaat is in beweging en ontwikkelaars, gemeenten en adviseurs moeten meebewegen. Gevolgen als waterstijging, waterbeheersing, droogte en hittestress vragen om maatregelen. In de regio vertaalt zich dat in beleid en regelgeving gericht op bijvoorbeeld schaduw, waterberging en vergroenende maatregelen.

Omdat elke regio anders is, voldoet een standaard set maatregelen niet. In poldergebieden gaat het vaker over water, in zandgrondgebieden over droogte. Hehenkamp en Wessels roepen opdrachtgevers op om in het beoogde gebied te bepalen wat de hoofdthema’s zijn en hoe het project kan bijdragen aan wat daar speelt.

Relatie

Ontwikkelaars en gemeenten hebben elkaar hierbij nodig. Een project houdt niet op bij het trottoir van de gemeente. De relatie met de omgeving is juist van belang. Met en van elkaar leren, betekent wellicht dat het proces wat langer duurt. Dat moeten we dan maar accepteren, vindt het duo.

Beluister nu hun laatste podcast Duurzame toekomst via Apple podcasts, Spotify, Google Podcasts en Buzzsprout of direct via deze link.

Bron: DGMR

Afbeelding: Shutterstock