Wat doet jouw organisatie aan de SDG’s?

Welke stappen maakt jouw organisatie op basis van de zeventien duurzame doelen die de Verenigde Naties heeft geformuleerd? Of ben je nog niet zover? Ondertussen slaat de klimaatverandering wel steeds sneller toe. Laat je daarom ook verleiden om duurzame keuzes te maken tijdens het Seminar Sustainable Development Goals.

Geen organisatie kan meer om die zeventien doelen heen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een pijler geworden onder veel beleidsplannen en visiedocumenten. Begrijpelijk: in 2030 moeten landelijk al veel mijlpalen op het gebied van duurzaamheid zijn gehaald en de SDG’s helpen daarin sturing te geven. Zo hebben SDG’s invloed op de gehele breedte van je bedrijfsvoering, van klimaatprocessen tot het welzijn van personeel. Maar welke impact hebben ze? Wat moet er nog ingevuld worden om die deadline te halen?

Krappe gasmarkt

Om je kennis én inspiratie op te halen wordt op donderdag 29 september in Zwolle (bij Zehnder Group) het Seminar Sustainable Development Goals georganiseerd. De eerste sprekers zijn inmiddels bekend. Zo zal Thomas Leenders (Signify) ingaan op de vraag: Hoe kunnen de SDG’s helpen bij de versnelling van de energietransitie? “We verkeren in Nederland momenteel in een energiecrisis die zonder ingrijpen van de overheid alleen maar omvangrijker lijkt te worden”, aldus Leenders. “Onder andere door de oorlog in Oekraïne is de gasmarkt krap, waardoor energieprijzen torenhoog zijn. Met de aankomende winter lijken deze problemen alleen maar groter te worden.”

“Tegelijkertijd is er een stijgende vraag naar energie door de transitie naar een duurzamer energiesysteem. Het is onzeker of er wel voldoende betaalbare, schone energie is, terwijl het belang om voortvarender met energie- en klimaatbeleid aan de slag te gaan alleen maar groter wordt. Met de winter in het vooruitzicht is het van groot belang dat er betekenisvolle stappen worden gezet.” Leenders gaat tijdens zijn presentatie de link leggen tussen de Europese Green Deal, de huidige energiecrisis en hoe de SDG’s tot een mogelijke oplossing kunnen leiden.

Netcongestie

Een ander actueel probleem is de netcongestie als gevolg van de beperkte capaciteit van het elektrisch netwerk en het grote aanbod aan opgewekte elektriciteit. Hoe ‘haal je jouw SDG's, ondanks de netcongestie’, vraagt Richard ter Horst (Eaton) zich af in zijn presentatie tijdens het seminar. “We gaan daarin belangrijke vragen beantwoorden zoals: hoe bepaal ik welke bouwstenen ik nodig heb om de netcongestie te omzeilen, hoe kan ik juist profiteren van de energieproblemen in Nederland en hoe voorzie ik klanten van het juiste advies voor hun gebouw?”

