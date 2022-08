‘Het succes van een Smart Building schuilt in een solide netwerkinfrastructuur’

In de toekomst kijken is moeilijk, maar we weten één ding zeker: gebouwen worden slimmer. Ze verzamelen data en gebruiken die als basis om technologie af te stemmen op de wensen van gebruikers. Op welke manier kan een smart building bijdragen aan organisatiedoelstellingen? Dat wordt behandeld in de nieuwe whitepaper ‘Hoe een slim en gezond gebouw bijdraagt aan organisatiedoelstellingen’.

De inzet op een gezondere en effectievere werkomgeving kan zomaar vijf tot tien procent arbeidsproductiviteitswinst opleveren, blijkt uit onderzoek van de World Green Building Council. Het is aangetoond dat de productiviteit samenhangt met temperatuur, luchtkwaliteit, geluid en licht. Door hierop in te spelen en onder andere met apps en persoonsherkenning te werken, kan bijvoorbeeld het binnenklimaat gepersonaliseerd worden.

“Een slim gebouw integreert apparaten op één universeel datanetwerk: netwerkcamera’s, access points, verlichting, toegangscontroles en klimaatsystemen en sensoren zijn allemaal voorzien van een netwerkaansluiting”, vertelt Product Manager Richard Vermeulen, als we hem vragen wat een Smart Building inhoudt. “Ze worden gevoed door Power over Ethernet (PoE) en zijn functioneel werkend op een IP-platform. Toekomstbestendig vastgoed is voorbereid op de omschakeling naar een universeel datanetwerk. Hier zien we twee werelden dichterbij elkaar komen: operationele en informatietechnologie. De twee worden bij elkaar gebracht om alle systemen soepel met elkaar te laten samenwerken en zijn klaar voor de verbinding met de toekomst.”

In de whitepaper ‘Hoe een slim en gezond gebouw bijdraagt aan organisatiedoelstellingen’ leer je meer over het slim en gezond maken van je vastgoed. Je downloadt de whitepaper gratis in onze kennisbank.