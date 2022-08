Koeltebehoefte is blinde vlek in klimaatdebat

Deze zomer is opnieuw aangetoond dat koelte in de gebouwde omgeving steeds meer aandacht verdient. Vandaar dat het Klimaatverbond Nederland je uitnodigt voor een webinar over dit thema op vrijdag 16 september.

In 2018 noemde het Internationaal Energie-Agentschap koeling een kritieke blinde vlek in het klimaatdebat. Deze boodschap lijkt nog onvoldoende doorgedrongen tot gemeenten: zowel een enquête onder gemeenten, als een inventarisatie van de Transitievisies Warmte laat zien dat koeling nog niet volwaardig meetelt in het klimaatbeleid en de energietransitie.

Het Klimaatverbond Nederland stelt dat koelte de energietransitie juist kan verrijken. Tijd dus om in gesprek te gaan over de (on)mogelijkheden en voorbeelden te delen. Een aanpak via deze benadering houdt de energietransitie betaalbaar en vergroot de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners. Hierbij worden de domeinen gebied, gebouw en gebruiker met elkaar verbonden en bewoners centraal gesteld.

Urgentie

In dat kader organiseert het Klimaatverbond op vrijdag 16 september het webinar 'De koeltebehoefte is een blinde vlek in het klimaatdebat'. Tijdens het webinar gaat het Klimaatverbond in gesprek met partners als de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en kennisinstituut ISSO over de onderwerpen:

De urgentie van de koeltevraag: de impact van klimaatverandering op de koeltebehoefte van bewoners (met Froukje de Vries - HvA); Wat is de samenhang tussen de koeltevraag van bewoners, het type woning en de inrichting van de buurt? (met Noortje Alders - ISSO); Hoe neem je de koeltebehoefte mee in de route naar aardgasvrije wijken? De samenhang tussen warmte en koude in de praktijk (a.h.v. praktijkvoorbeelden).

Wil je meeluisteren en -praten? Meld je dan aan via deze link.

