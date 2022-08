Technische problemen oudere WKO-systemen

Uit onderzoek is gebleken dat op een totaal van 230 warmte-koude opslagsystemen die ongeveer 21.000 huishoudens in Nederland van warmte voorzien, 10 systemen met grote storingen kampen. De rechten van betrokken consumenten zijn onderwerp van discussie, aldus de Autoriteit Consument & Markt.



Warmte-koude opslagsystemen (WKO-systemen) voorzien gebouwen van tapwater, verwarming en koeling op basis van energie die als warmte en koude wordt opgeslagen in de bodem. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), blijkt dat 200 van de 230 systemen voor huishoudens (vrijwel) zonder problemen werken.

De exploitanten van de WKO-systemen die door de onderzoekers zijn benaderd, geven aan dat er bij twintig netten af en toe storingen voorkomen. Verder werken deze systemen naar behoren. Bij tien WKO-systemen doen zich grotere problemen voor. De meeste van deze systemen zijn vóór 2013 aangelegd.

Regelmatig klachten

De ACM heeft het onderzoek naar WKO-systemen laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de technische oorzaken van problemen met WKO-systemen. Ook wilde de ACM met het onderzoek te weten komen bij hoeveel WKO-systemen er problemen zijn. De ACM krijgt namelijk regelmatig klachten over storingen bij WKO-systemen.

De ACM is al enige tijd in gesprek met groepen van gebruikers en met verschillende leveranciers van WKO-systemen om zich een beeld te vormen van de problemen. Het onderzoek maakt duidelijk waar in de aanleg en exploitatie problemen kunnen ontstaan. Deze inzichten kan de ACM gebruiken om haar toezicht waar nodig aan te scherpen. De ACM blijft er op aandringen dat leveranciers problemen zo snel mogelijk oplossen.

Positie consument

De ACM vindt het belangrijk dat leveranciers gebruikers intensief betrekken bij het oplossen van de problemen. De ACM zal de uitkomsten van dit onderzoek daarom zelf ook bespreken met bewonersgroepen die hebben aangegeven dat zij vaak problemen hebben met hun WKO-systeem. Daarnaast onderzoekt de ACM of het rapport kan worden gebruikt voor de invulling van de nu geldende normen over betrouwbare levering en betrouwbare dienstverlening.

De onderzoekers doen ook suggesties om de positie van de consument te versterken door middel van gebruik van slimme meters en het ‘omkeren van de bewijslast’. Consumenten die klachten over de levering van warmte hebben, moeten nu namelijk zelf aantonen dat het WKO-systeem niet naar behoren werkt. In de Warmtewet is geregeld dat een warmteleverancier moet zorgen voor warmte van goede kwaliteit en voor betrouwbare levering. In de wet is echter niet vastgelegd wat dit concreet inhoudt. Dat maakt handhaving door de ACM lastig.

De ACM heeft in 2021 bij de wetgever ook al aandacht gevraagd voor de problemen van deze bewoners en heeft toen aanbevelingen voor aanscherping van wet- en regelgeving gedaan.

Bron: ACM

Afbeelding: Shutterstock