Wanneer is waterstof de beste oplossing in de gebouwde omgeving?

Met het oog op de verschillende klimaatdoelen en noodzakelijke energietransitie houdt waterstof de gemoederen flink bezig. Er wordt vrijwel dagelijks over gepubliceerd, maar ondertussen is ‘wij wachten wel op waterstof’ een veelgehoorde uitspraak. DWA laat het daar niet bij zitten.

De klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 kennen diverse stippen op de horizon, zoals het afscheid nemen van aardgas in de energievoorziening. Hoe we dat precies gaan doen, is echter nog een zoektocht. De transitie naar een aardgasvrije energievoorziening geeft uitdagingen op technologisch, organisatorisch, sociaal, financieel en praktisch vlak. Elke techniek die hieraan significant kan bijdragen, verdient het om serieus te worden genomen. Zo is waterstof misschien wel de belangrijkste sleutel in de energietransitie.

Op dit moment is het nog onzeker hoe waterstof ingezet kan worden als duurzame energiedrager. Het potentieel van waterstof is groot, maar er is nog weinig bekend over hoe de energiedrager zich verhoudt tot andere aardgasvrije alternatieven. Daarnaast is er ook nog geen zekerheid over de hoeveelheid waterstof die er in de toekomst beschikbaar is en hoe de prijs zich gaat ontwikkelen.

Veel onderzoek

DWA doet veel onderzoek naar het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving voor gemeenten en provincies en heeft diverse trajecten ingezet om de (on)mogelijkheden van waterstof goed te doorgronden. In mei 2020 schreef universitair studente Babette Korevaar in opdracht van DWA en de Universiteit Utrecht een scriptie over de toepasbaarheid van waterstof in de gebouwde omgeving.

In samenwerking met prof. dr. Ad van Wijk organiseerde DWA een conferentie over waterstof (zie onder). Van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, vertelde over de laatste ontwikkelingen van waterstof en DWA’s expert, Peter Heijboer, liet in een praktijkcase zien wat de weerbarstigheid van het thema is.

Ambities zijn gemakkelijk geformuleerd, maar tegelijkertijd ook omvangrijk. De focus van deze conferentie lag op de grootschalige systeemverandering. Hoe kan waterstof in het hele hybride energievraagstuk worden ingepast?

Conclusies

Tot slot publiceerde DWA ook een whitepaper over de rol die waterstof in de toekomst kan spelen binnen de energievoorziening van de gebouwde omgeving. Op basis van de Waterstofladder, die aangeeft in welke sectoren waterstofgas de meeste toegevoegde waarde biedt, stelt de whitepaper dat grootschalige inzet van waterstof in de gebouwde omgeving minder voor de hand ligt. De conclusies in het rapport later echter wel belangrijke mogelijkheden voor waterstof zien:

• Gezien de benodigde aanpassingen aan gebouwen bij de overstap naar all-electric oplossingen en de beperkte capaciteit (in menskracht, financiële middelen en productiecapaciteit) is waterstof noodzakelijk voor een snelle energietransitie;

• Voor elektriciteit die op de juiste momenten beschikbaar is, en waarvoor transportcapaciteit beschikbaar is, verdient de directe inzet in de vorm van elektriciteit de voorkeur boven de conversie naar waterstof. Maar gezien de beperkte capaciteit voor transport van elektriciteit, en de beschikbare capaciteit voor transport van gas, is de inzet van waterstofgas mogelijk de enige optie om op korte termijn voldoende duurzame energie te kunnen transporteren;

• In wijken/gebieden waar de overstap naar all-electric forse kosten met zich meebrengt (voor ofwel gebouwaanpassingen dan wel netverzwaring) en de aanleg van een warmtenet niet opportuun is, is waterstof een kosteneffectieve oplossing.

