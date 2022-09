Zoektocht naar parels van innovatie

Wie of wat maakt het verschil in het verduurzamen van de gebouwde omgeving? Heb jij misschien die baanbrekende innovatie in huis? Schrijf je dan in voor de prestigieuze Rabobank Innovation Challenge 2023.

Innovaties kunnen worden ingezonden in de categorieën Ontwerptransitie, Circulaire Transitie, Energietransitie en Digitale transitie. De jury, onder voorzitterschap van Claudia Reiner, toetst de inzendingen aan de hand van criteria als de mate van oplossend vermogen, schaalbaarheid, vernieuwingsgraad en de klantwaarde. De winnaars krijgen naast de eer en een award ook een jaar begeleiding van specialisten van Rabobank om hun innovaties op te schalen.

Drijvende kracht achter de Rabobank Innovation Challenge is Anke Verhagen, business developer bij Rabobank Real Estate Finance. “We staan voor grote uitdagingen. We hebben ambitieuze klimaatdoelstellingen en moeten er nog veel harder aan werken om deze te halen. ‘Niet meer dan anderhalve graad opwarming’ is de ultieme uitdaging. Essentieel zijn baanbrekende innovaties en visies van kleine en grote ondernemingen. We weten wat Nederlandse bedrijven kunnen. Die parels willen we met de Rabobank Innovation Challenge over het voetlicht brengen.”

Inschrijven kan tot en met zondag 18 december. De prijzen worden uitgereikt op dinsdag 5 april in RAI Amsterdam. Dit is de eerste beursdag van het innovatie-event Futurebuild Holland.

Vrijdag 17 februari maakt de jury per categorie de vijf genomineerden bekend. Meer informatie over de Rabobank Innovation Challenge en het inschrijfformulier is te vinden op www.futurebuild.nl/rabo-ic-2023. Innovaties kunnen hier ook worden aangemeld.