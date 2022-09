Duurzaam Gebouwd Congres 2022: Klimaatneutraal in 2030 #hetkanwel!

In 2050 pas klimaatneutraal? No way, dat kan sneller! Het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 op 3 november 2022 steekt de handen uit de mouwen en zet koplopers op het podium die uitgaan van het credo ‘#hetkanwel!’. De urgentie is er, evenals de energie om te verduurzamen. We zien de versnelling al: 7 Nederlandse gemeenten werden aangewezen om in 2030 al klimaatneutraal te zijn, als onderdeel van de EU-missie ‘Climate Neutral and Smart Cities’. Ben jij klaar om aan de slag te gaan?

Foto boven: Flashback naar Duurzaam Gebouwd Congres 2020 in provincie Drenthe

Wat je eruit haalt

Je mag heel wat verwachten van het Duurzaam Gebouwd Congres 2022. Je hoort van gemeenten hoe zij aan de slag zijn met de opgave om klimaatneutraal te worden. Vanzelfsprekend laten ze zien hoe hun routekaart er de komende jaren uitziet, hoe ze voor draagvlak onder bewoners en bedrijven zorgen en op welke gebieden ze zich eerst richten. We dagen uit om over hun inzet en samenwerking te vertellen, rondom de volgende actualiteiten: Woningnood, Klimaatadaptatie, Energieneutraliteit en Circulair & Biobased Bouwen.

Handen uit de mouwen

Het plenaire programma staat onder bezielende en enthousiaste leiding van Norbert Schotte. Hij stelt prikkelende vragen aan de sprekers zodat we samen barrières doorbreken en nóg sneller onze klimaatdoelen behalen. Zelf aan de slag en de verbinding maken? Dat doe je op het Kennisplein, waar je een mooie diversiteit aan organisaties (beter) leert kennen. Traditiegetrouw zijn er ook een heleboel sessies om aan deel te nemen. Hier zoeken we de interactie op, samen met onder andere CFP, Cirkelstad, Rijksvastgoedbedrijf en Klimaatverbond Nederland.

Doelen halen én overtreffen

Wil jij zorgen voor de broodnodige versnelling? Dan ben je op 3 november 2022 bij het goede adres. We zien je graag in Zwolle, in het moderne congrescentrum Lumen in Zwolle, in het stadioncomplex van PEC Zwolle. Daar gaan we de volgende stap zetten om de klimaatdoelen samen te halen én te overtreffen. Hier mag jij niet ontbreken! Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 lees je meer over het thema en vullen we het programma aan. Schrijf je in om erbij te zijn, partners en leden van DG hebben gratis toegang.