Gasmonteurs opgeleid voor werken met waterstof

Binnenkort gaat in het Gelderse Lochem een pilot met waterstof van start. Het is voor het eerst dat in bestaande, bewoonde woningen waterstof via het aardgasnet naar de woningen wordt gebracht. Mede daarom leidde netbeheerder Liander monteurs op om vakkundig en veilig met waterstof aan de slag te kunnen gaan.



De eerste gasmonteurs van netbeheerder Liander zijn afgelopen maand geslaagd voor het examen om te mogen werken met waterstof. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor een pilot die binnenkort van start gaat in Lochem. Daar wordt vanaf oktober een deel van de woningen in de wijk Berkeloord verwarmd met waterstof. De opleiding en het examen zijn verzorgd door Kiwa, dat gespecialiseerd is in testen, inspecteren, certificeren en trainen.

Alternatief

In de energietransitie kan waterstof een belangrijke rol gaan spelen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af zijn gegaan. Waterstof is één van de alternatieven voor aardgas om gebouwen en woningen te verwarmen. Vooral voor woningen die moeilijk te isoleren zijn en waarvoor elektrische warmtepompen geen oplossing biedt, is waterstof hét alternatief. Dat geldt ook voor wijken waar geen warmtenet kan worden aangelegd. Een bijkomend voordeel is dat het transport van waterstof naar woningen prima lukt via de bestaande gasleidingen die al in de grond liggen.

Waterstofnet

De monteurs van Liander werken dagelijks aan het onderhoud van het elektriciteits- en gasnet van deze netbeheerder. Nu er steeds meer partijen pilots doen om te onderzoeken hoe waterstof kan worden toegepast als alternatieve energiedrager, moeten monteurs daar ook op worden voorbereid. In Apeldoorn opende Alliander – het moederbedrijf van Liander – vorig jaar samen met Kiwa het waterstofhuis. Dit is een demonstratie- en opleidingslocatie waar monteurs van netbeheerders en installateurs worden opgeleid voor het werken met waterstof. Afgelopen tijd hebben 25 monteurs van Liander de opleiding gevolgd. De eerste groep is inmiddels voor hun examen geslaagd. De overige deelnemers ronden hun opleiding in de komende weken af.

Elbert Huijzer, waterstofexpert bij Liander: “Het is een nieuwe stap voor onze mensen en een stap die belangrijk is voor de energietransitie. Ons energielandschap wordt diverser. Er komen meer en verschillende energiebronnen in het energiesysteem. Daar zijn veel mensen voor nodig, onder wie onze eigen monteurs. Zij maken de verandering van het energiesysteem nu ook zelf mee.”

Veiligheid

Het werken met waterstof lijkt in eerste instantie veel op het werk dat de monteurs dagelijks uitvoeren aan het aardgasnet. Ondanks dat het net bestaat uit dezelfde onderdelen, vraagt het werken met waterstof om andere en extra handelingen. Veilig werken is net als bij het werk aan het gas- en elektriciteitsnet het belangrijkste onderdeel in deze opleiding.

Naast veiligheid en het werken aan de leidingen, worden de deelnemers ook getraind om het werken met waterstof in stressvolle situaties te kunnen uitvoeren. Monteurs moeten dan blindelings kunnen vertrouwen op hun kennis.

Pilot Lochem

In oktober start in Lochem een pilot met elf woningen die overgaan van aardgas op waterstof. Het is de eerste keer in Nederland dat bestaande, bewoonde woningen verwarmd worden met waterstof dat via het al bestaande aardgasnet naar de woningen wordt gebracht.

In de woningen zelf wordt de bestaande cv-ketel vervangen door een ketel die geschikt is voor waterstof. De pilot, die drie jaar duurt, moet aantonen dat waterstof een volwaardig alternatief is voor een deel van de woningen die nu nog met aardgas worden verwarmd. Daarnaast is de proef bedoeld om meer kennis op te doen over de techniek en het onderhoud van de installaties en leidingen.

Bekijk ook de impressie van de opleiding die de gasmonteurs van Liander hebben gevolgd:



Bron tekst en foto's: persbericht en video Liander