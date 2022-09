Lees het nieuwe Digitaal Magazine Circulariteit

Vanaf nu kun je onze nieuwste uitgave van het digitaal magazine lezen over het thema Circulariteit. In dit magazine lees je onder andere over het regiokantoor van Alliander in Amsterdam, over het natuurinclusieve distributiecentrum Virgo en ontdek je hoe je naar een circulair en integraal meerjarenonderhoudsplan gaat.

Lees hier het magazine.