Futurebuild Digital: Springplank naar een circulaire economie

Pablo van den Bosch, directeur van Madaster, zet zich als een van de ambassadeurs van Futurebuild Holland in voor een versnelde energieneutrale en circulaire omgeving. In de aanloop naar het fysieke event op 5 en 6 april 2023 daagt hij je uit om nu al stappen te zetten en je springplank naar een circulaire economie te benutten. Op 27 september aanstaande neemt hij je tijdens Futurebuild Digital mee om de volgende stap te zetten. Met Marvin van Kempen, hoofdredacteur van Duurzaam Gebouwd, als dagvoorzitter en drie circulaire trendsetters beantwoordt hij al je vragen op het gebied van circulair versnellen.

De missie van Madaster-directeur Pablo van den Bosch:

Een circulaire economie biedt ons kansen als we tijdig inspelen op veranderingen in onze omgeving en economie. Hoe eerder we daar op inspelen, hoe meer voordelen we daarmee kunnen halen. Mijn missie is om met de koplopers uit de bouw- en constructiesector maximaal gebruik te maken van de springplank die technologie ons biedt, om te innoveren en te veranderen naar een circulaire economie.

Je hoort de verhalen van sprekers:

Vince Limpens | EPEA Benelux

Sladjana Mijatovic | Manager Duurzaamheid Bouwfonds Gebiedsontwikkeling

Emma Klamer | Adviseur Duurzaamheid bij Aveco de Bondt

Je schrijft je hier in voor het event. Meer details over het programma vind je op de website van Futurebuild.