Meer duurzame mogelijkheden voor woningcorporaties

Hagemans, specialist in vastgoedonderhoud gaat een strategische ketensamenwerking aan met modulaire houtbouwer Barli. Met deze samenwerking krijgen woningcorporaties extra mogelijkheden om duurzaam te bouwen én te onderhouden. Daarbij zijn kwaliteit en kosten voor de volledige levenscyclus van een bouwwerk leidend: van ontwerp tot onderhoud.

De woningbouw in Nederland staat voor een enorme opgave. Er is op korte termijn behoefte aan veel nieuwe woningen. Tegelijkertijd vraagt de markt om een oplossing voor de lánge termijn, waarbij de volledige levenscyclus van een bouwwerk leidend is.

“Met ons woningconcept Barli Base bieden wij woningcorporaties een betaalbare en duurzame oplossing”, begint Jelle Smeehuijzen van Barli. “Door met Hagemans vooraf in kaart te brengen wat de levensduur van de woning is en welke onderhoudsopties er zijn om deze te verlengen, weten woningcorporaties ook op lange termijn precies waar zij aan toe zijn.”

Simon Ruijs, operationeel directeur van Hagemans, vervolgt: “Deze samenwerking biedt woningcorporaties drie heel concrete voordelen: duurzame woningen, een langere levensduur én voorspelbare kosten.”

Houtbouw

Barli is landelijk een van de koplopers in modulaire houtbouw. In de enorme woningfabriek in Uden realiseert het Brabantse bedrijf jaarlijks ruim achthonderd woningen. Smeehuijzen: “Steeds vaker stellen woningcorporaties ons de vraag wat het kost om onze woningen vijftig jaar te onderhouden of welke maatregelen nodig zijn, zodat onze woningen over vijftig jaar nog piekfijn in orde zijn. Wij geloven sterk dat je vooral moet doen waarin je goed bent. In ons geval: het bouwen van duurzame woningen. Daarom hebben we de samenwerking opgezocht met een specialist in vastgoedonderhoud. Hagemans is een bedrijf dat ook de taal van woningcorporaties spreekt, dezelfde nuchtere mentaliteit heeft én een verlengstuk is van onze dienstverlening.”

Levensduurdenken

Ook Ruijs ziet veel overeenkomsten tussen beide bedrijven. "We vinden elkaar in een gezamenlijke visie om duurzaam te denken én te doen. We hebben alle disciplines van preventief, planmatig en dagelijks onderhoud in huis en adviseren vanuit onze total-cost-of-ownerschip-benadering. Dat helpt opdrachtgevers om bewustere keuzes te maken, waardoor je een betere kwaliteit krijgt, hogere klanttevredenheid en meer waar voor je geld. En het allerbelangrijkste is het levensduurdenken: wat is de waarde van de investering over 25, 50 of 75 jaar, wat is de impact op betaalbaarheid en het milieu. Samen met Barli bieden we inzicht van begin tot eind, van ontwerp tot onderhoud.”

Bekijk ook de video 'Welkom in de Woonfabriek' die Duurzaam Gebouwd maakte samen met Barli: