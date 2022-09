Eerste sprekers bekend van Duurzaam Gebouwd Congres

Eerder vertelden we je al over het thema van het Duurzaam Gebouwd Congres 2022. Op 3 november 2022 steken we de handen uit de mouwen en gaan we sneller richting klimaatneutraal! In dit artikel maken we de eerste sprekers bekend.

Van links naar rechts: Marrit van der Schaar, Michelle Stede, Jan Engels, Mark Kemna

De eerste spreker die we bekendmaken is senior projectleider versnelling woningbouw Marrit van der Schaar van provincie Utrecht.

Met de ervaring van beleid tot praktijk probeert ze de knelpunten inzichtelijk te maken en concrete oplossingen te zoeken samen met betrokken partijen. Haar motivatie is om zoveel mogelijk eenduidigheid te krijgen op gebied van toekomstbestendig bouwen. Wat is dat nu, hoe doe je dat, maar vooral hoe doen we dat samen?

De tweede spreker is Jan Engels van Klimaatverbond Nederland.

Engels heeft in financiële rollen bij multinationals, gemeenten, mkb’s en stichtingen gewerkt. Naast zijn werk is hij actief in de lokale politiek en in 2014 kreeg hij de kans om wethouder te worden, onder andere met duurzaamheid in portefeuille. Dat onderwerp was al heel belangrijk voor hem, zodat hij naar zijn wethouderschap van klimaat en energie zijn werk heeft gemaakt, bij Klimaatverbond Nederland. Vanuit Klimaatverbond Nederland agendeert hij de groeiende koeltebehoefte in de gebouwde omgeving en de impact daarvan op de energietransitie.

Ook staan Mark Kemna en Michelle Stede van FSC Nederland op het podium.

Zij geven een Spoedcursus Houtbouw, onder andere interessant voor woningcorporaties.

Wat zijn precies de voordelen van ons meest gebruikte biobased materiaal, en wat betekent kiezen voor houtbouw voor opdrachtgevers? Hoe zit het met de kosten van bouwen met hout, en welke wetgeving is eigenlijk van toepassing? Die vragen krijg je beantwoord.

Benieuwd naar de andere sprekers van onder andere Rijksvastgoedbedrijf, Sport NL Groen, Remeha en Het Nieuwe Normaal? Bekijk de programma-pagina op het Duurzaam Gebouwd Congres.