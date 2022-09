Achter de letters en cijfers van jouw energiecontract schuilt een wereld die velen nauwelijks kennen. Tot voor kort was dat een redelijk overzichtelijke wereld, maar dat gaat veranderen. Luister nu naar de zesde aflevering van de Podcast Smart Energy: energie wordt minder simpel.

Het energiesysteem is momenteel hard aan het veranderen en voor de kenners is dat een opwindende en uitdagende tijd, boordevol kansen. Ondertussen is het niet leuk als je rekening ineens enorm stijgt. Energie voor verwarming, licht en apparaten kostte tot voor kort 8% van wat veel mensen te besteden hebben, maar dat aandeel is bij velen fors gestegen. Nu zitten we midden in een energiecrisis, maar omdat duurzame energie, waterstof en grootschalige batterij-opslag bezig zijn aan een snelle opmars, is er geen enkele reden om aan te nemen dat Poetin erg lang de markten in zijn greep zal kunnen houden en de prijzen zo hoog blijven.

Handel

Tot nu was er een simpel model van energiedistributie: de energie gaat van een centraal punt naar veel verspreide afnemers. Dit is een simpel model en het weerspiegelt zich in het gemiddelde energiecontract dat consumenten hebben. Ze betalen gedurende een bepaalde periode een vast bedrag per kilowattuur. Ondertussen zijn er wel pieken en dalen in het verbruik. De producenten weten dit en regelen daarom het aanbod. Daarbij wordt er achter de schermen druk gehandeld in energie. Als jij dat als consument ook zou doen, betaal je zelfs op een hysterische markt niet zo heel veel. Over die handel en nog veel meer vertelt Niels Rood je alle ins en outs in zijn reeks van podcasts.

Beluister nu aflevering 6:

Podcast Smart Energy: energie wordt minder simpel

Niels Rood houdt zich sinds 2018 intensief bezig met innovatie in de energietransitie (bij Squarewise en TKI Urban Energy).

De tekst van de serie podcasts is onlangs ook verschenen als digiboek Smart Energy.