3 nieuwe sprekers voor het Duurzaam Gebouwd Congres

Eerder vertelden we je al over het thema van het Duurzaam Gebouwd Congres 2022 (Als partner/lid heb je met je klantnummer recht op gratis toegang.Je klantnummer vind je als je hier inlogt.). Op 3 november 2022 steken we dan de handen uit de mouwen en gaan we sneller richting klimaatneutraal! In dit artikel vind je weer een aantal sessies uitgelicht.

Foto boven: Flashback naar Duurzaam Gebouwd Congres 2019 in Leeuwarden

Vlnr: Tessa Verhulst, René Schellekens en Simone Tabor

De eerste workshop die we aan je voorstellen is ‘Het Nieuwe Normaal’ in de praktijk. Met 'Het Nieuwe Normaal' voor circulair bouwen willen we een standaard creëren voor de bouw. Een vaste set aan indicatoren die staan voor circulair bouwen met daaraan verbonden de minimaal te behalen prestaties. In deze workshop wordt Het Nieuwe Normaal kort gepresenteerd door Tessa Verhulst van Alba Concepts. Vervolgens zal Robbert Mullink aangeven hoe hij Het Nieuwe Normaal wil gaan inzetten als kader binnen de Impactladder van de Groene Metropool Regio. Daarna gaan we in gesprek met elkaar wat dat (operationeel) voor jou kan gaan betekenen en op welke ondersteuning je kunt rekenen en hoe je HNN-evaluator kan worden.

Met René Schellekens van RVO ga je aan de slag en leer je over de sociale kant van de energietransitie. “Er wonen ook mensen”, vertelt Schellekens. “Aan de slag met de energietransitie komen we ook de inwoner tegen. Die hebben vaak andere belangen en prioriteiten dan de energietransitie. Om de inwoners mee te nemen, moeten we daar rekening mee houden. Maar hoe? Wat zijn de belangen en prioriteiten van de inwoners? En hoe komen we daarachter?” Het is tijd om kennis te delen in zijn sessie.

Als klap op de vuurpijl laat Simone Tabor van CFP je zien in een interactieve sessie hoe je het verduurzamingspotentieel van je vastgoed kunt ontginnen. Tabor is binnen CFP betrokken bij zowel de on-site verduurzamingstrajecten als de online omgeving, en toont aan hoe dit werkt en hoe het vooral ook gemeentes en overheidsinstellingen inzicht en overzicht geeft. Voor nu, maar ook door inzicht in de vorm van een routekaart te geven voor de komende jaren, zowel op portfolio- als op gebouwniveau. Simone gaat met je in gesprek over het voordeel voor jouw organisatie.

Ben je partner of lid van Duurzaam Gebouwd? Dan ga je gratis naar het Duurzaam Gebouwd Congres. Je klantnummer vind je als je hier inlogt.