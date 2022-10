Duurzaam Gebouwd Congres 2022: ‘Klimaatneutrale woonwijk? Begin in de initiatieffase!’

Je hebt het gehoord! Op 3 november 2022 steken we de handen uit de mouwen tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2022. Om de Dag van de Duurzaamheid te vieren en extra kracht bij te zetten, krijg je alleen vandaag 100 euro korting als je je registreert via deze link. Let op: Als partner/lid heb je met je klantnummer gratis toegang.

Ook in dit artikel lichten we weer verschillende sessies uit. We beginnen met de sessie van Develop Inc. en Over Morgen. Klimaatneutraal in 2030 is volgens de twee organisaties ambitieus, ‘maar het kan zeker!’ “Voorwaarde is dat je al in de initiatieffase de juiste randvoorwaarden bepaalt”, legt Jourdain Martens van Develop Inc. uit. “Nog voordat het planologisch ontwerp en het ontwikkelproces worden opgestart. De initiatieffase is namelijk het moment om integraal na te denken over thema’s als energie, mobiliteit, woningbehoeften, biodiversiteit, leefbaarheid en betaalbaarheid.”

vlnr: Jourdain Martens, Edvard Hendriksen, Frits Verhoef en Alexander Weisz

Integrale visie voor klimaatneutrale woonwijk

Develop Inc en Over Morgen nemen je mee in de integrale visie voor de vorming van een klimaatneutrale woonwijk. Hierdoor krijg je alle inspiratie en richting die je nodig hebt om aan de slag te gaan met plannen voor klimaatneutrale wijken. “Klimaatneutrale woonwijken dragen bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en aan het terugdringen van het woningtekort”, gaat Martens verder. "Om tot een klimaatneutrale woonwijk te komen en draagvlak te creëren in de samenleving bestaat onze visie uit vijf pijlers.”

Slimme systemen voor duurzame energievoorziening voor woningen en mobiliteit; Bevorderen van biodiversiteit, klimaatadaptatie en veiligheid in wijken. Energieneutrale of energieleverende woningen, afgestemd op de woonbehoefte; Betaalbaarheid van wonen en woonconcepten door scherpe doelgroepensegmentatie; Integrale afweging van circulair materiaalgebruik;

Park Rietveld, de 'nieuwbouwpuzzel' in Noordeloos gaat naar de volgende fase.

“Tijdens de workshop op het Duurzaam Gebouwd Congres delen wij onze visie over deze integrale aanpak. Hierbij nemen wij u mee in de processtappen en randvoorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de vorming van uw klimaatneutrale woonwijk. Gemeentes, ontwikkelaars en woningcorporaties bieden we na afloop van de workshop een quickscan aan. Daarmee helpen wij u op weg om de juiste stappen te zetten om uw nieuwe woonwijk klimaatneutraal te maken.” Lees meer over Park Rietveld in het Duurzaam Gebouwd Digimagazine.

Energielasten van bewoners fors verlagen

De tweede sessie die we uitlichten is die van Frits Verhoef en Alexander Weisz van econic: ‘Voor veel bewoners kunnen woningcorporaties vandaag de energiekosten fors verlagen’. De betrokkenheid van woningcorporaties bij de energietransitie is volgens hen groot. Maar met de wetenschap dat bijna 1.000.000 huishoudens bijvoorbeeld moeten kiezen tussen je huis verwarmen of eten, is nú actie nodig. De focus ligt nog teveel op de uitdagingen in plaats van op de mogelijkheden van vandaag en morgen. Het klopt dat de opgaven waar corporaties voor staan bijzonder groot zijn. Zo groot dat je zou kunnen denken: dat gaat de politiek wel oplossen. Of de wetenschap. Of het bedrijfsleven. Maar zo lang kunnen we niet wachten.

Frits Verhoef en Alexander Weisz vertellen over de oplossingen waar woningcorporaties vandaag al de energielasten van de bewoners fors mee kunnen verlagen. Econic ontzorgt woningcorporaties bij het financieren, installeren en exploiteren van duurzame energiesystemen en het voorlichten van huurders. Deze systemen zijn nu al haalbaar en betaalbaar voor woningen en appartementencomplexen vanaf de jaren ‘60. Op deze manier geven we antwoord op de uitdagingen van de energietransitie en verlagen we de energielasten van huurders. Lees ook de whitepaper die we samen met econic maakten.

Het volledige programma van het Duurzaam Gebouwd Congres tref je hier aan. Inschrijven kan hier. Als partner/lid heb je met je klantnummer gratis toegang. Of pak de € 100 korting op 10 oktober 2022, om de dag van de duurzaamheid kracht bij te zetten.